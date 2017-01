Kia predstavila svoj najatraktivnejši model do sedaj

Kia stinger GT

9. januar 2017 ob 09:28

Detroit - MMC RTV SLO

Tik pred odprtjem letošnjega avtomobilskega salona v Detroitu je Kia razkrila serijsko različico svoje nove prestižne športne limuzine stinger GT. Čez lužo bo na voljo z dvema turbonencinarjema, v Evropi tudi z dizlom, ki ga bodo pokazali na salonu Ženevi.

Po nekaj posnetkih in počasnem odkrivanju posameznih detajlov je Kia končno v celoti razkrila svoj najimenitnejši in najatraktivnejši model do slej. Ta se bo na trgu postavil ob bok modelom kot so audi A4 in A5 ter BMW serije 3 in 4, a jih s 4,83 metra dolžine in 1,87 metra širine prekaša po zunanjih merah ter z 2,9 metra dolgo medosno razdaljo obljublja tudi prostornejšo notranjost.

Vedoč, da gre za delo bivšega Audijevega oblikovalca, Petra Schreyerja ne presenečajo določene podobnosti z modelom A7, kar je jasno vidno zlasti na zadku.

Na vrhu ponudbe bi-tubo V6, v Evropi tudi dizel

Na ameriškem trgu bo stinger na voljo z dvolitrskim turbobencinskim štirivaljnikom s 190 kilovati (258 KM) in 352 Nm navora ter s 3,3-litrskim bi-turbo V6 strojem, ki zmore 272 kilovatov (370 KM) in 494 Nm navora. S slednjim se izstreli od 0 do 100 km/h v 5,1 sekunde in doseže zavidljivo končno hitrost 267 km/h. Obe različici sta serijsko opremljeni s samodejnim osemstopenjskim menjalnikom, poleg pogona na zadnji kolesi pa bo na voljo tudi štirikolesni. Evropskim kupcem bo namenjen tudi dizelski stroj, o katerem pa bo več znanega na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Večji del razvoja podvozja je potekal v Evropi z obsežnim testiranjem na slovitem dirkališču Nürburgring. Stinger GT je prva kia, opremljena s prilagodljivim vzmetenjem Dynamic Stability Damping Control ter električno podprtim volanskim mehanizmom s petimi stopnjami nastavitve.

Bogata serijska varnostna oprema med drugim vključuje sistem za zaznavanje peščev in samodejno zaviranje v sili, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu ter multimedijsko napravo s 17,8-centimetrskim (7-palčnim) zaslonom, ki ob dotiku posreduje povratno informacijo.

Več podrobnosti bo znanih v kratkem.

Borut Fakin