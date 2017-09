Kralj sesalnikov razvija električni avtomobil

Dysonov električni avtomobil

29. september 2017 ob 07:15

Malmesbury - MMC RTV SLO

Britanski podjetnik James Dyson, ki je zaslovel in obogatel z izumom sesalnika brez vrečke, je potrdil, da razvija električni avtomobil. Ta ne bo športen in niti ravno poceni, nared pa bo leta 2020.

Od sesalnikov do električnih avtomobilov? Za ta prehod se je odločil britanski industrijski oblikovalec, izumitelj in bogati podjetnik James Dyson. Uradno je namreč izjavil, da razvija električni avtomobil, ki bo pripravljen leta 2020.

Dyson, britanski milijarder, ki je ustvaril svoje bogastvo z istoimenskim sesalnikom brez vrečke, je za Automotive News razkril, da bo njegov avtomobil drugačen od ostalih električnih avtomobilov, tudi od Teslovih in dodal, da ne bo športen in niti prav poceni.

Več kot dve milijardi za razvoj

Do zdaj je v razvoj novih baterij in električnega avtomobila vložil dve milijardi angleških funtov (2,27 milijarde evrov). 400 inženirjev že dve leti in pol v popolni tajnosti dela na tem projektu v centru za raziskave in razvoj v kraju Malmesbury na jugozahodu Anglije. Poleg tega je Dyson za svoje sodelavce izbral več ljudi iz avtomobilskega sveta, med drugimi Davida Wyerja, Iana Minardsa in Petra Rawcliffa iz Aston Martina ter Benajmina Stronga, ki prihaja iz oddelka Jaguar Land Rover SVO.

Osredotočil se bo na električni avto

Kot kaže, je Dyson zadnji dve desetletji svojega podjetniškega delovanja posvetil razvoju novih baterij in električnih motorjev za sesalnike, pri čemer pa je že imel v mislih tudi električni avtomobil. Zdaj načrtuje, da bo električni avtomobil, ki ga razvija, le prvi od mnogih z Dysonovo značko, ter da bo ta projekt v naslednjih letih predstavljal glavnih vir dobička podjetja, s čimer bo zasenčil ostale proizvode.

Čeprav britanski oblikovalec ni želel razkriti podrobnosti o svojem prvem električnem avtomobilu, je povedal, da ne bo sodeloval z drugimi avtomobilskimi proizvajalci, prav tako pa se ni še odločil, kje ga bo proizvajal. Logično je, da bodo avtomobil proizvajali tam, kjer bodo proizvajali baterije. Dodal je še, da želijo biti blizu svojih dobaviteljev, ter da želijo biti tam, kjer bodo dobrodošli, potencialni trg pa vidijo na daljnem vzhodu.

Martin Macarol