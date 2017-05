Na avto-moto sejme ne hodimo več le po promocijski material

Sejmi so vse bolj strokovni

31. maj 2017 ob 08:00

Celje - MMC RTV SLO

Nekoč je veljalo, da so avtomobilski sejmi paša za oči, priložnost za dobro fotografijo s hosteso ali avtomobilom, domov pa smo odšli s polnimi vrečkami promocijskega materiala. Danes so sejmi, tudi avtomobilistični, vse bolj strokovni. Obiskovalci pridejo na njih pripravljeni in iščejo konkretne rešitve.

Celjski sejem je pred kratkim gostil kar štiri strokovne avto-moto sejme: Avto in vzdrževanje, Moto boom, Gospodarska vozila in Logistika.

Nataša Vodušek Fras iz Celjskega sejma je poudarila, da so sejemsko dogajanje pomembno sooblikovale strokovne razprave o aktualnih temah, ki zadevajo dejavnosti, predstavljene na sejmih: "V tem delu je pomembno tako sodelovanje s strokovnimi združenji in organizacijami kot tudi priporočila razstavljavcev, katerim temam bi se veljalo posvetiti. Vedno skušamo povezati vse vpletene strani (državo, strokovne institucije, zainteresirano javnost), da bi čim bolj celovito opozorili na problematiko in v konstruktivni razpravi skupaj začrtali smernice rešitev oz. nadaljnjega razvoja.“

Obiskovalci ne pridejo samo na izlet

Prav zato je v zadnjih letih na sejmih, ne samo poslovnih, pač pa tudi splošnih, kot je Mos, vedno bolj v ospredju strokovnost. Sogovornica pravi, da obiskovalci prihajajo na sejem s konkretnimi težavami in iščejo rešitve. Vse manj je tistih, ki pridejo samo na izlet.

"Obiskovalci so zelo dobro obveščeni, izobraženi, saj pred tem pridobijo informacije na spletu. Na sejem pridejo s konkretnim povpraševanjem in vedo, kaj hočejo. Prihajajo ciljno in iščejo rešitve,“ pravi Vodušek Frasova, ki poudarja strokovne razprave. Te so pomemben del sejemskega dogajanja in opozarjajo na aktualne teme. Hkrati pa sejmi omogočajo še razne demonstracije in testiranja, kar na 24. Avtomobilskem salonu Sloveniji ni bilo mogoče. Na testnem poligonu so lahko npr. v družbi izkušenega inštruktorja na zadnjem avto-moto sejmu obiskovalci preizkusili, kako se neko vozilo obnaša na različnih podlagah.

Testne vožnje nujen spremljevalec razstav

"Eno je, da se govori o aktualnih perečih temah, kot je npr. prometna varnost, s čimer skupaj ozaveščamo javnost, po drugi stani pa lahko posameznik še praktično preizkusi, kako se vozilo obnaša v različnih položajih in preizkusi lastne odzive,“ dodaja sogovornica.

Različne testne vožnje in praktične demonstracije sodobnih asistenčnih sistemov v vozilih se zato zdijo skoraj nujen spremljevalec specializiranih sejmov in razstav. Prodajalci se vse bolj zavedajo, da je končna nakupna odločitev odvisna od tega, da vozilo tudi čim bolj preizkusiš. In to je najlažje v družbi inštruktorja na testnem poligonu, ki voznika popelje ali pa usmerja med vožnjo s praktičnim prikazom vsega, kar vozilo omogoča.

Več kot polovica jih je sklenila posel

Tako ne preseneča podatek, da je več kot 53 odstotkov razstavljavcev potrdilo sklenitev novega posla neposredno na sejmišču. Največ med njimi je našlo novega kupca, sledil je dogovor sestanka s potencialnim novim poslovnim partnerjem, ugotavljajo na Celjskem sejmu, kjer so po koncu četverčka avto-moto sejmov med razstavljavci in obiskovalci naredili raziskavo. 57 odstotkov obiskovalcev je sejme obiskalo, ker so si želeli ogledati sejemsko ponudbo.

Najbolj jih je zanimala ponudba sejma Moto boom, sledila je ponudba sejma Avto in vzdrževanje. Ker bodo sejmi kot bienalni dogodki znova šele čez dve leti, obiskovalci v raziskavi še niso mogli z gotovostjo napovedati vnovičnega obiska. Jih je pa kljub temu več kot polovica že zatrdila, da bodo sejme znova obiskali.

V prihodnosti bodo sejmi še strokovnejši

"Nekateri obiskovalci so izjemno dobro obveščeni, drugi manj in se bolj zanašajo na strokovno vodenje razstavljavca oz. inštruktorja. Njihovi odzivi na predstavljene izdelke in storitve, ki jih lahko praktično preizkusijo, pa so v veliki večini navdušujoči,“ pravi sogovornica.

Sejmi torej ostajajo bienalni, v prihodnosti pa jih bodo usmerili v še večjo strokovnost, prav zato, ker se je letos v strukturi obiskovalcev še bolj kot v preteklosti potrdil trend strokovnega obiska.

"Ker nam infrastruktura sejmišča to omogoča, ne bomo pozabili tudi na splošno občinstvo, ljubitelje, saj jim lahko ponudimo različne poligone za testiranja. Sicer pa na sejmih pričakujemo bolj zahtevne obiskovalce, ki se ne zadovoljijo zgolj z ogledovanjem razstavljenih izdelkov, temveč jih želijo tudi v čim večji meri praktično preizkusiti že na sejmišču,“ zaključuje Vodušek Frasova.

Gregor Prebil