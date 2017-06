Novi 911 GT2 RS bo imel 650 glavo konjenico

Porsche 911 GT2 RS

7. junij 2017 ob 20:02

Zuffenhausen - MMC RTV SLO

Pri Porscheju so potrdili prihod nove generacije modela 911 GT2 RS. Dočakali ga bomo konec letošnjega ali najkasneje na začetku prihodnjega leta na avtomobilskem salonu v Ženevi. Zmogel bo okoli 650 “konjev”, katerih bes se bo prenašal na zadnji kolesi.

Različica GT2 RS že od nekdaj velja za najbolj ekstremno izvedbo modela 911, zato tudi za novo generacijo pričakujemo presežke na vseh področjih. Poganjal ga bo nadgrajeni 3,8-litrski bokserski šestvaljnik, podkrepljen z dvema turbinanama, ki mu bosta zagotavljali okoli 650 “konjev” (478 kW). To bo zadostovalo za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v manj kot treh sekundah, kar bo mogoče tudi zahvaljujoč menjalniku z dvojno sklopko in vbrizgu vode v sesalni sistem za hlajenje in zagotavljanje ekstremnih zmogljivosti.

Močnejši, a bolj obvladljiv

Za novim GT2 RS, kot za vsemi najbolj popopranimi porscheji, stoji Andreas Preuninger, ki zagotavlja, da bo novi model kljub povečanju moči še bolj obvladljiv od svojega predhodnika. Ta namreč na meji svojih zmogljivosti zna biti zelo oster. Poleg izjemnega stroja bo novi GT2 dobil tudi dirkaško vzmetenje in posebej zanj razvite pnevmatike Mihelin Pilot Sport Cup 2, manjkala pa ne bo niti elektronsko krmiljena zapora diferenciala z razponom od 0 do 100 odstotkov.

Tako kot vsak pravi RS je tudi novinec moral “shujšati”, kar so inženirji doseglimed drugim z vgradnjo izjemo vzdržljivega, a obenem tankega zadnjega stekla Gorilla Glass, oblog za zvočno zatesnitev pa preprosto niso predvideli. Skupna masa se tako giblje okoli 1.500 kilogramov. Poleg tega bo na voljo tudi paket Weissach, ki mu bo z vgradnjo platišč iz magnezija ter elementov iz ogljikovih vlaken vzel še dodatnih 30 kilogramov.

Martin Macarol