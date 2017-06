Novi BMW X3 je rojen

BMW X3

27. junij 2017 ob 13:17

Spartanburg - MMC RTV SLO

BMW je v ameriškem Spartanburgu, kjer nastajajo tudi modeli X4, X5 in X6 razkril tretjo generacijo športnega terenca X3. Ta je večji, lažji in varnejši od svojega predhodnika. V prodajne salone bo prišel proti koncu letošnje jeseni, koliko bo treba zanj odšteti, bo znano malce pred njegovim prihodom na trg.

Novi X3 na prvi pogled spominja na večjega brata X5. V primerjavi s predhodnikom je zrasel za 6,1 centimetra v dolžino, 1,7 centimetra v širino ter se potegnil za en centimeter v višino. Ob tem je njegova medosna razdalja pridobila 5,4 centimetra, kar je pripomoglo k razporeditvi mase 50:50 med sprednjo in zadnjo osjo. Uporaba platforme CLAR, na kateri so zasnovani tudi modeli nove serije 5 pa je kljub rasti omogočila 55 kilogramov prihranka pri skupni masi avtomobila.

Notranjost s šestkotnimi elementi prinaša oblike, ki so jih Bavarci uvedli z novo serijo 5. Na voljo bodo 31,2-centimetrski (12,3-palčni) zaslon namesto klasičnih merilnikov, 26-centimetrski (10,25-palčni) zaslon na dotik na sredinski konzoli ter sistem upravljanja z gibi, ki smo ga spoznali pri modelih serije 5 in serije 7. Prtljažnik tako kot pri predhodniku v osnovni postavitvi ponuja 550 litrov prostora ter s samodejnim zlaganjem zadnjih sedežev omogoča povečanje na 1.600 litrov skupnega prostora z ravnim dnom.

Tudi s pogonom zadaj

Sprva bodo na voljo tri bencinske in dve dizelski motorni različici. Pri bencinskih bodo na izbiro dvolitrski štirivaljnik s 135 kilovati (184 KM) v modelu xDrive20i, enak motor, a s 185 kilovati (252 KM) za model xDrive30i ter trilitrski šestvaljnik z 265 kilovati (360 KM) za model x3 M40i. Dizelske barve pa bosta branila dvolitrski štirivaljnik s 140 kilovati (190 KM) v modelu xDrive20d ter trilitrski šestvaljnik s 195 kilovati (265 KM) za model xDrive30d. Na evropskem trgu bo ob štirikolesno gnanih modelih na voljo tudi bencinska različica sDrive20i s pogonom na zadnji kolesi, vsi modeli pa bodo serijsko opremljeni z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom.

Pri opremi za varnost in udobje velja omeniti nove popolne LED žaromete, serijski sistem Active Protection, ki zaznava možnost trka in takrat med drugim samodejno napne varnostne pasove, dvigne stekla in zapre strešno okno ter sistem, ki zaznava možnost čelnega trka in pripravi avtomobil tudi na možnost naleta. Tu pa so tudi sistemi za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev, sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu, zaznavanje prečnega prometa za vozilom ter najnovejša generacija prilagodljivega tempomata s funkcijo popolne zaustavitve in ponovnega speljevanja.

S spiska doplačil pa velja omeniti M športni paket, ki med drugim prinaša aerodinamične dodatke, 19 ali 20-palčna lahka platišča, športni volanski obroč ter posebno oblazinjenje armaturne plošče.

Novi X3 bo prvič v živo na ogled na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, prodaja pa bo stela kmalu za tem.

Martin Macarol