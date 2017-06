Novi megane R.S. bo imel štirikolesno krmiljenje

Renault mégane R.S.

25. junij 2017 ob 14:06

Nürburgring - MMC RTV SLO

Renault počasi razkriva vse več lastnosti najnovejše različice mégana R.S. V najnovejšem spčoročilu je razkril nekaj podrobnosti o podvozju in krmiljenju.

Po prvih informacijah, ki so pospremile njegov prvi javni nastop pred dirko formule 1 v Montecarlu, posamezna ugibanja o njegovi tehnični zasnovi počasi dobivajo uradne potrditve. Francozi so namreč povedali, da bo novi megnae R.S. prva športna kombilimuzina s sistemom štirikolesnega krmiljenja, ki ga pri Renaultu imenujejo 4Control. Ob tem sporočajo, da le-ta zahvaljujoč elektromehanskemu aktuatorju na zadnji osi voznikom ponujal boljšo vodljivost in natančnejše krmiljenje v ovinkih.

Tudi z dvema sklopkama

Poleg tega bodo lahko kupci izbirali med podvozjema Sport in Cup, pri čemer bo prvo ob zanesljivih zmogljivostih za dinamično vožnjo ponujalo tudi udobje za vsakdanjo uporabo, drugo pa čim boljšo izkušnjo na dirkališču. Obenem bo mogoče izbirati tudi med ročnim in samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama, nad katerim je navdušen tudi voznik formule 1, Nico Hülkemberg.

Hükemberg meni, da je menjalnik zelo kakovosten, to velja zlasti za samodejnega, ki je po njegovem mnenju stopničko nad ročnim, saj je zelo hiter in neposreden, kot se za športne avtomobile spodobi, poleg tega pa ob prestavljanju poskrbi tudi za navdušujoč zvok. Enako velja za sistem štirikolesnega krmiljenja 4Control, ki zagotavlja zelo zanesljiv občutek, zlasti pri vstopu v zavoj. S tem zagotavlja lego pravega športnika in je gotovo lahko zelo uporaben tudi pri vsakodnevni vožnji.

Pod sprednjim pokrovom se bo vrtel dvolitrski turbobencinski štirivaljnik, ki zmore okoli 300 »konjev«, katerih moč se prenaša na sprednji kolesi. Pred velikim občinstvom bo najnovejši R.S. prvič nastopil najverjetneje septembra na letošnjem avtomobilskem salonu v Fankfurtu, v maskirni preobleki pa je bil pred kratkim že opažen na dirkališču Nürburgring.

Martin Macarol