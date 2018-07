Novi šef Fiata Chryslerja stavi na stroj za ustvarjanje denarja

Poudarki Jeep je FCA-jeva kura, ki nese zlata jajca

V sredo so se uresničile črne napovedi, da je zdravstveno stanje italijanskega menedžerja, ki je pred propadom rešil Fiat in Chrysler in naj bi skupino FCA vodil do leta 2019, Ferrari pa do leta 2021, tako slabo, da so nekateri o Marchionneju govorili že v pretekliku. Foto: Ferrari Marchionne je bankrotirani Fiat najprej rešil pred prevzemom ameriškega General Motorsa, nato pa celo izposloval poldrugo milijardo dolarjev odškodnine, po pogajanjih z Barackom Obamo na višku gospodarske krize pa dosegel združitev Fiata z ameriškim Chryslerjem – tako rekoč brez stroškov. Foto: EPA

27. julij 2018 ob 07:11

Torino/Detroit - MMC RTV SLO

Podjetje se imenuje Fiat Chrysler Automobiles (FCA). A uspeh, denar in dobiček prinaša povsem tretja ikonična znamka: Jeep. In Jeep je "ljubljenček" novega šefa FCA-ja Mikeja Manleyja, ki je na čelu podjetja zamenjal Sergia Marchionneja. Ta se je s položaja po 14 letih iz zdravstvenih razlogov poslovil v soboto, v sredo pa je odjeknila žalostna vest, da je Italijan umrl.

54-letni v Veliki Britaniji rojeni Mike Manley je bil izbran, da zamenja Sergia Marchionneja, ki je veljal za ikono v svetu avtomobilske industrije in je v 67. letu starosti umrl po hudi bolezni. Marchionne je vladal 14 let, rešil Fiat, zdaj pa je vodilni položaj zasedel Manley, ki je bil od leta 2009 naprej šef znamke Jeep. Znamke, ki koncernu nosi zlata jajca, in znamke, katere edini načrt je podvojiti dobiček v naslednjih petih letih. Že zdaj Jeep in znamka Ram predstavljata 67 odstotkov prodanih avtomobilov koncerna v ZDA, pišejo pri Bloombergu.

66-letni Marchionne bi se moral upokojiti šele aprila leta 2019, kot njegovega možnega naslednika pa se je omenjalo Alfreda Altavilla, šefa FCA-ja, pristojnega za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko. Altavill je hitro po tem, ko je bil Manley izbran za novega šefa, odstopil s položaja. 54-letni Altavill je bil tesen pomočnik Marchionneja, ki je nadzoroval operacije Fiata Chryslerja po vsem svetu.

Manley je s tem izgubil človeka z izkušnjami in znanjem, kako se spoprijeti z največjimi izzivi koncerna, a se je tudi novi šef FCA-ja že srečal s pritiskom, ko je pokazal, da je sposoben premakniti italijansko-ameriškega proizvajalca avtomobilov naprej.

Vodja, ki ni egoist

Zdaj bo moral pokazati, ali zna križariti skozi vse izzive, ki jih prinaša vodenje koncerna. Ta je zagotovo na razpotju. Seznam nalog in del skoraj nima konca. Od elektrifikacije do tega, da mora narediti konkurenčne premiumske znamke, kot sta alfa romeo in maserati, hkrati pa mora dvigniti ugled in prodajo Jeepa na najhitreje rastočem avtomobilskem trgu na svetu, Kitajski.

"On ni človek z velikim egom. To je le eden od razlogov, da bo dober vodja," je za Automotive News Europe povedala Rebecca Lindland, glavna analitičarka pri Kelley Blue Booku in dodala: "Vendar pa mora sprejeti nekaj težkih odločitev o znamkah, ki pešajo, in se obrniti proti elektrifikaciji voznega parka." S tem je mislila tudi na znamko Fiat, ki jo je Marchionne, ko je leta 2004 prišel na čelo Fiata, rešil pred propadom. Pod njegovim vodstvom se je italijanski proizvajalec avtomobilov leta 2014 združil z ameriškim Chryslerjem, s čimer je skupina postala sedmi največji proizvajalec avtomobilov na svetu.

Kakšna bo usoda Fiata?

Kaj se bo zgodilo s Fiatom se ugiba že lep čas. Nič kaj spodbudna novica za ponos italijanske avtomobilske industrije ni prišla na začetku junija, ko so pri FCA-ju predstavili poslovni načrt za znamko Fiat za obdobje 2018–2022. Izgubarskemu Fiatu ne gre dobro v Evropi, enako velja za Brazilijo in ZDA. Fiat se bo moral preoblikovati, predvsem pa veliko stavijo na elektrifikacijo svojih malih mestnih modelov, kot je fiat 500, ki je trenutno naprodaj zgolj v ZDA, naslednik pa naj bi leta 2021 prispel tudi v evropske prodajne salone.

Marchionne je celo napovedal, da bo proizvodnjo iz Italije preselil v države s cenejšo delovno silo. Konkretno, pando bodo iz Italije preselili na Poljsko, kar naj bi bila ena od rešitev Fiata, ki je strategijo dolga leta gradil na modelu 500, ki pa pravih prodajnih rezultatov ne prinaša. Tudi tipo v prvi vrsti ni prva izbira zahtevnih Evropejcev, nekdaj uspešni fiat punto, ki po več kot desetletju v tako rekoč prvotnem stanju zaključuje svojo pot, pravega naslednika nikoli ni dobil. Prav pomanjkanje produktov je glavna Fiatova težava v Evropi, predvsem pa nima pravih SUV-vozil oziroma križancev. Le fiat 500X še zdaleč ni dovolj za boj s konkurenco, ki v večini ponuja križanca oziroma športnega terenca že v vsakem velikostnem oziroma cenovnem razredu.

Jeep bo paradni konj

Pri FCA-ju očitno verjamejo, da če kdo zna preobraziti znamko, to zna Manley. Leta 2010 se je pridružil britanski veji Chryslerja. Na začetku Fiatovega prevzema je bil imenovan za vodjo Jeepa in je vodil preoblikovanje ameriške ikonične znamke. Jeppa je spremenil v stroj za ustvarjanje denarja. Analitiki ocenjujejo, da bi bil lahko samo Jeep vreden toliko, kot je celotna tržna vrednost Fiata Chryslerja.

Že zdaj je znano, da bo Manley tudi v prihodnje stavil na svojega najmočnejšega konja – Jeepa. Do leta 2022 želi podvojiti prodajne številke. Lani so po svetu prodali 1,4 milijona vozila znamke Jeep.

Nekaj zagotovo drži. Manley je stopil v velike čevlje, to pa nikoli ni enostavno. Marchionne je veljal za enega najbolj usposobljenih umetnikov v industriji, ne samo zaradi tega, ker je Fiat rešil pred propadom, temveč tudi zaradi nakupa Chryslerja, ki verjetno brez sodelovanja z italijanskim partnerjem ne bi dobil podpore ZDA sredi največje avtomobilske krize v ZDA.

Marchionne je želel svoje dejavnosti upočasniti, še preden pa bi se popolnoma upokojil, je želel koncern spraviti na zeleno vejo in narediti dovolj velike rezerve, ki bi podjetju pomagale preživeti morebitno naslednjo veliko krizo. Bolezen mu je preprečila načrte, v sredo je prišla žalostna vest, da je umrl. Trpel naj bi zaradi zapleta po operaciji rame, ki jo je imel prejšnji mesec. Čas in vzrok njegove smrti še nista znana, več italijanskih medijev pa je poročalo tudi, da so Marchionneja sprejeli v bolnišnico zaradi raka v zadnjem stadiju.

Manley bo moral premešane karte zložiti na novo, po svoje.

Gregor Prebil