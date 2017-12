Novost za vrh Lexusove “terenske” ponudbe

Lexus LF-1 limitless

7. december 2017 ob 08:35

Dallas - MMC RTV SLO

Lexus pripravlja novega križanca, ki naj bi dobil vlogo zastavonoše. Predstavili ga bodo prihodnji mesec na avtomobilskem salonu v Detroitu.

Lexus je v sporočilu za javnost povedal, da je LF-1 limitless križanec, ki postavlja nova merila razkošja in zmogljivosti. Ustvarili so ga Lexusovem oblikovalskem studiu v Caltyju v južni Kaliforniji, kjer je nastal tudi leta 2012 predstavljeni koncept LF-LC, ki se je nato prelevil v atraktivni serijski kupe LC.

Prva fotografija kaže zadek, ki ga označuje mešanica oblin in oglatih linij in predstavlja nekakšno terensko različico modela LF-LC, s katerim je Lexus predstavil svojo novo oblikovno usmeritev. Serijski model bi se na trgu postavil ob bok obstoječim in prihajajočim predstavnikom luksuznih križancev športnih terencev, kot so BMW X7, range rover autobiography in jeep grand wagoneer.

Trenutno je največji Lexusov križanec podaljšana različica modela RX, ki so jo pred kratkim predstavili na avtomobilskem salonu v Los Angelesu. Čez lužo se nad model RX uvrščata terenca GX in LX, s skupno osnovo s šasijo, ki si jo delita s poltovornjaki. Ta platforma omejuje cestne zmogljivosti, pri čemer pa se oba modela pohvalita z dobrimi terenskimi zmogljivostmi, ki sta jih podedovala od sorodnih Toyotinih modelov 4runner in land cruiser.

Glede na to, da križanci in športni terenci pridobivajo vse večji tržni delež, ne preseneča, da tudi pri Lexusu razmišljajo o bolj dinamičnem, terensko obarvanem modelu. Za zdaj še ni znano, kdaj bomo lahko videli serijsko različico manjšega križanca na osnovi koncepta UX, ki bi lahko v modelni paleti nadomestil odhajajočo hibridno kombilimuzino CT.

Martin Macarol