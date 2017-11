Opel iz rdečih številk s francosko tehniko in elektrifikacijo

Strategija pod vodstvom skupine PSA

10. november 2017 ob 15:37

Opel pod okriljem skupine PSA predstavlja velikopotezni načrt PACE, ki naj bi prinesel konec izgub, s katerimi se nemški proizvajalec spopada že 18 let. Z grandlandom X bodo do leta 2020 imeli prvi hibrid, štiri leta pozneje pa že pri vseh modelih ponujali električno različico.

Oplov prvi mož, Michael Lohscheller, je predstavil strategijo za doseganje povprečnega izpusta ogljikovega dioksida 95 g/km do leta 2020. Prvi korak v tej smeri bo uvedba štirih hibridnih modelov, med katerimi bosta corsa in grandland X. Corsa, ki ima zelo pomembno vlogo v Oplovi paleti, bo nastopila z novo generacijo leta 2019. Aktualni model temelji na skupnem projektu s Fiatom, na katerem je zasnovan tudi grande punto iz leta 2005. To je odločno preveč za tako pomemben model, ki zato potrebuje več kot le prenovo. Treba je zasnovati nov model in ga proizvajati učinkoviteje. Načrt v prihodnjih treh letih predvideva 700 evrov prihranka na vsakem modelu, kar bodo dosegli s sinergijami s skupino PSA.

Ključ bodo sinergije

Nova strategija predvideva predvsem zamenjavo motorjev General Motorsa in menjalnikov s tistimi iz skupine PSA. Oplove proizvodne obrate bodo prilagodili proizvodnji francoskih platform CMP in EMP2 (to Opel že uporablja za grandland X), ob tem pa poudarjajo, da bodo vse modele razvijali v Nemčiji.

Opel je (tako kot PSA) navzoč tudi v razredu lahkih gospodarskih vozil in tudi na tem področju že imajo jasno strategijo, ki temelji na izkoriščanju sinergij. Začelo se bo leta 2020 s predstavitvijo novega modela combo, ki bo omogočil povečanje proizvodnih volumnov in vstop na turški trg.

