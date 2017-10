Parkirno mesto ob nakupu nepremičnine bo vse manj pomembno

Nova gibanja v mobilnosti

5. oktober 2017 ob 06:28

Frankfurt - MMC RTV SLO

Car sharing, delitev oziroma souporaba avtomobilov, nas pripravlja na dobo avtonomnih avtomobilov. To je bila vroča tema na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, kjer je bilo jasno izraženo, da avtomobilisti že ubirajo novo pot in se povezujejo z mesti za čas, ko lastništvo avtomobila ne bo več nuja.

Frankfurtski avtomobilski salon nam je poleg pete stopnje avtonomne vožnje ponudil tudi kar nekaj novih storitev, novih načinov upravljanja z našo mobilnostjo.

20 let tega bi si težko predstavljali, da bodo avtomobilske znamke svojim kupcem prodajale še kaj drugega kot le modele. Zdaj pa se že obračajo k storitvam. Pri podjetju Ford so predstavili aplikacijo, ki v Kölnu in Düsseldorfu za uporabnike že ponuja takšno souporabo koles, kot jo mi poznamo v Ljubljani. To nakazuje, da avtomobilistične znamke že sodelujejo z mestnimi oblastmi in s tistimi, ki razvijajo opremo in gledajo, kako se premikamo danes in kako se bomo v prihodnosti.

Ne nazadnje to pot ubira tudi Ljubljana, ki ponuja tako souporabo koles kot avtomobilov, posebne sheme celo v okviru javnega potniškega prometa. Ljubljana si prizadeva za tretjinsko prometno sliko: tretjina pešcev in kolesarjev, tretjina uporabnikov avtobusov in vlakov in tretjina uporabnikov avtomobilov.

Plačevali bomo naročnino

Nekoč ne bomo več kupili avta, ampak bomo imeli zgolj naročnino kot za telefon. Plačevali bomo mesečno naročnino, uporabljali pa souporabne avtomobile, kolesa in kdo ve še kaj drugega?

V Avtombilnosti smo v preteklosti že poročali o Fordovih shemah storitev in predstavili aplikacijo, ki voznike vabi na kolo. Predstavili smo recimo sistem, ki podjetjem omogoča popolno organizacijo prevozov na službenih poteh. Vključno z računi in potnimi nalogi. Avtomobilska podjetja zdaj posegajo na povsem nova področja.

Mark Adams, vodja projekta souporabe avtomobilov v Dublinu pri Toyoti nam je povedal: "Mobilnost je velika tematika v današnji avtomobilski industriji. Vsak teden smo priča tekmecem, ki predstavljajo novo storitev s področja mobilnosti nekje v Evropi."

Od souporabe imajo avtomobilska podjetja povsem otipljive koristi. "Značilni uporabnik takšne storitve je mlajši človek. Ta bo na družbenih medijih izkušnje verjetno delil s prijatelji. Mlada generacija nam daje sijajne povratne informacije," pravi Adams in dodaja, da ne le o storitvi, temveč tudi o hibridnih vozilih. Pravi, da je uporabnikom všeč doživetje hibridne vožnje. Všeč sta jim bogata oprema vozil in občutek varnosti. Navdušeni so nad vzvratno kamero, ki jo, čeprav ni novost v avtoindustriji, mnogi šele spoznavajo.

Avtomobile bodo kupovala mesta

Toda proizvajalci avtomobilov souporabi namenjajo še veliko pomembnejšo nalogo.

"Vse to so prvi koraki k dolgoročni viziji. Dolgoročno bodo kupci morda postala mesta. Morda bodo po letu 2020 v ožjih mestnih središčih že obvezna samovozna vozila. To bo vozni park javnega mestnega prometa. Ljudje se morajo že danes privaditi souporabi teh vozil. V predhodnem obdobju bomo imeli v nekaterih delih mesta vozila z malo izpusti, v drugih brez izpustov," pravi Adam.

Prilagajate se vi, prilagajajo se stranke. Prišel bo trenutek, ko se bo morala prilagoditi mestna infrastruktura. Kako se bo to zgodilo?

"To je dobro vprašanje. Vsi si lahko predstavljamo mesto zelo daljne prihodnosti, kjer prevladujejo samovozna in avtomatizirana vozila. To velja za avtonomijo osebnih vozil in javnega prometa. Težko ugibava, kdaj bo tako. Tehnologijo bomo imeli. Usklajena mora biti še zakonodaja. Novi svet mora biti tudi družbeno sprejet," dodaja sogovornik.

Pri Toyoti menijo, da bodo počasna samodejna vozila morda najprej uvedli na območjih za pešce. Morda bo do zunanjega obroča mesta obvezno območje brez izpustov, kjer bodo uporabljali električna ali vodikova dostavna vozila, na obrobju mesta pa bodo območja za vozila z malo izpusti. Ta območja se bodo morda postopno širila, dokler ne bomo imeli enotne in pametne prihodnosti.

Parkirni prostor pri hiši ne bo več potreben

Velikokrat je sogovornik omenil besedo morda, a dejstvo je, da je souporaba predvsem v večjih mestih že zaživela, kar zaznavajo tudi nepremičninski agenti v večjih mestih po vsem svetu.

Z nastopom delitve avtomobilov in boljšega javnega potniškega prometa so kupci nepremičnin veliko bolj odprti za nakup nepremičnine brez parkirnega mesta. Če je bilo v preteklosti tako rekoč nemogoče prodati nepremičnino brez parkirnega mesta, danes ni več tako. Nepremičninski agentje pravijo, da se je v zadnjih 20 letih spremenilo veliko, od povečanja okoljske zavesti do pogleda na premoženje, predvsem pri mlajših kupcih.

V zadnji Avtomobilnosti smo se posvetili novim trendom v mobilnosti.

Gregor Prebil