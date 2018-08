Pebble Beach v znamenju Audijevega električnega športnika

Audi PB 18 e-tron

4. avgust 2018 ob 08:15

Monterey - MMC RTV SLO

Audi bo na ekskluzivni prireditvi Concours D’ Elegance Pebble Beach v Kaliforniji predstavil koncept, ki bi lahko nakazal obliko prihodnjih električnih športnih modelov s štirimi krogi.

Audi bo v Montereyu v Kaliforniji na dogodku, na katerem se vsako leto zberejo številni petičneži in zbiratelji, predstavil posebni koncept PB 18 e-tron z oznako, ki brez posebne izvirnosti označuje kraj in leto predstavitve.

Navdih za obliko električnega športnika so oblikovalci dobili pri dirkalniku R18 e-tron, ki je slavil v Le Mansu. Čeprav fotografija kaže le njegovo zasenčeno podobo, lahko vidimo, da so oblikovalci ovili karoserijo okoli vozniške celice in s tem zagotovili čim nižje težišče. Tako kot dirkalnik LMP1 je tudi PB 18 grajen okoli voznika, označujejo pa ga visoki, nekoliko bolj oglati blatniki, ki ustvarjajo ostrejši videz.

Z rešitvami družine e-tron

S fotografije ni mogoče prav veliko razbrati, toda glede na to, da gre za električni prototip, sklepamo, da so pri njem uporabili različne rešitve, že videne pri družini e-tron. Na fotografiji tako, denimo, ni opaziti vzvratnih ogledal, namesto katerih sta najverjetneje vgrajeni kameri. Glede na dolžino avtomobila in na velikost blatnikov se vrata morda odpirajo navzgor v slogu galebjih kril.

PB 18 e-tron bi lahko predstavljal prihodnost Audijevih športnih električnih modelov, pridružil pa se bo električnemu športnemu terenskemu vozilu in kompaktnemu modelu e-tron sportback.

Martin Macarol