Petina pešcev prečka cesto z "zaprtimi očmi"

Uporaba telefona med vožnjo in hojo

13. oktober 2017 ob 06:43

Ljubljana/Frankfurt - MMC RTV SLO

Tako kot se ljudje zgražamo nad alkoholiziranimi vozniki v prometu, bi se morali tudi nad vozniki, ki uporabljajo telefon med vožnjo. Enako velja za pešce. Ugotovitve avtoklubov, avtomobilskih organizacij in drugih strokovnjakov, povezanih z varno vožnjo, so grozljive in skrb vzbujajoče.

Prenosni telefoni v rokah voznikov in pešcev so glavna tema raziskav, ki imajo enak imenovalec po vsem svetu. Pametni telefoni so zasvojili ljudi, ki tvegajo svoja življenja in življenja drugih ljudi, s tem, ko ne spremljajo prometa in raje gledajo v zaslon telefona.

Pešci umirajo tudi zaradi lastne nepazljivosti

Vse več ljudi zaradi uporabe prenosnega telefona dogajanju v prometu ne posveča dovolj velike pozornosti, s čimer se povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč, ugotavljajo pri FIA, kjer so v ta namen sprožili mednarodno kampanjo, v kateri sodeluje tudi slovenski AMZS. V AMZS-ju upajo, da bo kampanja #BrezMobilca pripomogla k večji prometni varnosti, saj so že leta 2012 predstavili rezultate raziskave, izvedene v AMZS-jevem centru varne vožnje na Vranskem, v kateri so bili ocenjeni reakcijski časi voznikov v dveh pogojih: med telefoniranjem (pogovorom po radijski postaji) in v kontrolni situaciji (običajni vožnji brez telefoniranja). Ugotovitev: reakcijski čas se pri klicu občutno poveča in je približno dvakrat daljši kot v običajni vozni situaciji!

Enako ugotavljajo pri Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP), kjer želijo v letošnji akciji na splošno opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu. Ugotavljajo namreč, da številni pešci svoje telefone in druge mobilne naprave uporabljajo kar med prečkanjem ceste. Kar četrtina nesreč naj bi se zgodila zaradi nepazljivosti.

To je alarm!

Raziskave pa so bile tudi del avtomobilskega salona v Frankfurtu, kjer je predstavnik Dekre za stike z javnostmi Wolfgang Sigloch stopil pred mikrofon oddaje Avtomobilnost. Pri nemški Dekri so namreč pred leti naredili raziskavo o tem, kako nevarno je tekstanje oziroma uporaba telefona pri pešcih med hojo, letos pa so raziskavo razširili. Spet na problematiko govorjenja po telefonu v avtomobilu med vožnjo.

"Raziskavo smo naredili v šestih evropskih prestolnicah, kamor so se odpravile naše ekipe. Opazovali smo pešce, medtem ko so prečkali ceste na prometnih križiščih v središču mest," namen raziskave pojasni sogovornik. In rezultati? 17 odstotkov vseh pešcev, ki je prečkalo cesto, je gledalo v pametne telefone. To pomeni, da skoraj vsak peti pešec ni spremljal prometa, ko je prečkal cesto, ampak gledal v telefon ali pa se pogovarjal po telefonu. "To je alarm, da je težava velika. To, da med prečkanjem ceste nismo pozorni na promet, je lahko za pešca tudi usodno," pravi Sigloch.

Bi zamižali in prečkali cesto?

Mesta se različno bojujejo proti tovrstnemu obnašanju pešcev, bodisi s kaznimi, tehničnimi ukrepi, kot na primer z LED-lučmi na tleh, ki opozarjajo pešce, da bodo prečkali cesto …

"Vse, kar lahko pomaga pri tem, ni napačno. Toda, dolgoročno, moramo ljudi ozavestiti o nevarnosti," je prepričan predstavnik Dekre in pešce opozarja na njihovo tveganje: "Nihče pri zdravi pameti ne bi ceste prečkal z zaprtimi očmi. Vseeno številni gledajo v telefon, ko prečkajo cesto. Zavedati se moramo, da je gledanje v telefon enako, kot če bi mižali, ko prečkamo cesto."

Prav zato so medijske kampanje, tudi na nacionalni ravni, kot zgoraj omenjena AMZS in AVP, pomembne. Sogovornik pravi, da je ljudi treba vseskozi opozarjati na nevarnost. Vsak pri sebi bi se moral vprašati o uporabi prenosnega telefona med hojo ali vožnjo.

Telefoniranje v vozilu splošno sprejemljivo

Pri Dekri so se v zadnji raziskavi osredotočili na voznike v Nemčiji. Ekipa opazovalcev je potovala po vsej državi, opazovala voznike, v mestih, na avtocesti in podeželskih cestah. Sedem odstotkov voznikov je med vožnjo uporabljalo telefon. Ne glede na čas. To pomeni, da zdaj, v tem trenutku, prenosni telefon v rokah drži in se pogovarja sedem odstotkov voznikov v Nemčiji. V okviru raziskave so anketirali tudi več kot 1.000 voznikov in več kot polovica je priznala, da občasno med vožnjo telefonirajo. "To ni sprejemljivo," pravi Sigloch.

Kje poleg ozaveščanja so še rezerve? "Mislim, da se lahko vedno vprašamo, ali je policija dovolj prisotna na cesti. Le štirje odstotki so odgovorili, da so dobili kazen, ker so govorili po telefonu. Ali so kazni dovolj visoke? V Nemčiji plačaš 60 evrov, če se pogovarjaš po telefonu in dobiš tudi kazenske točke. Je to dovolj? To je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti," se sprašuje Dekrin predstavnik. A spet so njihove ugotovitve enake kot pri pešcih. Vsak bi se moral vprašati, kakšne so lahko posledice. "Vprašati se moramo, ali bi si upali med vožnjo zapreti oči za tri sekunde, medtem ko se vozimo 50 km/h. To pomeni, da bi brez gledanja na cesto prevozili od 40 do 50 metrov. Prav to počnejo vozniki, medtem ko tekstajo. Danes vožnja pod vplivom alkohola med ljudmi ni več sprejemljiva, enako moramo doseči s prenosnimi telefoni," končuje Sigloch.

V oddaji Avtomobilnost smo bili na avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

Gregor Prebil