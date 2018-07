Poudarki Nov direktor Ferrarija je Louis Carey Camilleri

Sorodne novice

Po odhodu Marchionneja tudi Ferrari z novim vodstvom

Menjava vodstva

23. julij 2018 ob 08:08

Torino - MMC RTV SLO

Po odstopu Sergia Marchionneja je krmilo Ferrarija prevzel nekdanji direktor tobačnega giganta Philip Morris International, Louis Carey Camilleri.

Camilleri bo na mestu generalnega direktorja Ferrarija nadomestil Sergia Marchionneja (66), ki zaradi hudega poslabšanja svojega zdravstvenega stanja po operaciji ne bo več mogel opravljati svojih funkcij. Zdravstveno stanje italijanskega menedžerja, ki je pred propadom rešil Fiat in Chrysler in naj bi vodil skupino FCA do leta 2019, Ferrari pa do leta 2021, se je konec minulega tedna drastično poslabšalo zaradi zapletov po operaciji rame. Več o tem si lahko preberete tukaj.

John Elkann, večinski delničar podjetij Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles in CHN Industrial pa je novi predsednik uprave Ferrarija, prav tako namesto Marchionneja, ki je opravljal obe funkciji.

Velike spremembe Merchionnejeve dobe

Marchionne je prevzel krmilo Ferrarija leta 2014 po nesoglasjih z nekdanjim vodilnim Luco Cordero di Montezemolo v zvezi z vlogo Ferrarija v okviru skupine Fiat Chrysler Automobiles. Montezemolo se je zavzemal za samostojnost Ferrarija ter omejitev proizvodnje na sedem tisoč vozil leto, medtem ko je Marchionne zaradi vse večjega povpraševanja želel dvigniti proizvodnjo na deset tisoč avtomobilov na leto.

Marchionne jemed drugim ločil Ferrari od skupine FCA in s tem zagotovil ogromno vrednost družini Agnelli in drugim delničarjem.

Camilleri (63) je bil član uprave Ferrarija od leta 2015. Rodil se je v Egiptu, podjetju Philip Morris v Švici pa se je pridružil leta 1978. Od leta 2008 do leta 2013 je bil predsednik uprave in direktor podjetja Philip Morris, od leta 2001 do 2007 je bil direktor podjetja Kraft Foods ter predsednik uprave Krafta od leta 2002 do 2007.

Martin Macarol