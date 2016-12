Poudarki Ko zapnemo varnostni pas ga je treba še zategniti

Pozimi slecite bundo ali si jo odpnite, ko sedete v vozilo

Voznika ali potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom, se kaznuje z globo v višini 120 evrov

Varnostni pasovi pri neposrednih trkih vozila zmanjšajo tveganje za smrt za kar 74 odstotkov

Pri vožnji otrok so najpogostejše napake staršev, da otroka na krajših vožnjah, od doma do šole, vrtca, trgovine, babice, ne pripnejo v otroški sedež z varnostnim pasom.

Pri zaviranju v sili bo neustrezno zavarovanega otroka med nenadzorovanim pospeškom odneslo do prve trde ovire, poškodbe pa so neizogibne.

Voznika ali potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom, se kaznuje z globo v višini 120 evrov.

Pozimi si varnostnega pasu ne zapnite čez bundo

Osnovna šola varne vožnje: Varnostni pas

30. december 2016 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

(Ne)uporaba varnostnega pasu je kljub stalnim opozorilom še vedno pogost vzrok za smrt v prometnih nesrečah. Vendar pa ni dovolj le, da se v vozilu pripnemo. Varnostni pas je treba uporabljati pravilno.

Še posebej pozimi, ko imamo zaradi mraza oblečenih več plasti debelejših oblačil, strokovnjaki za varno vožnjo priporočajo, da se pred začetkom vožnje slečemo. Varnostni pas se mora prilegati telesu in ne sme biti zapet čez bundo. Ko varnostni pas zapnemo, ga moramo obvezno še zategniti.

Na policiji pravijo, da si prizadevajo, da bi čim več voznikov uporabljalo varnostni pas. Pri najhujših prometnih nesrečah namreč vedno znova ugotavljajo, da bi bile lahko posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki v vozilu dosledneje uporabljali varnostni pas.

Na policiji so ponazorili, kako pomembno je, da smo v vozilu pripasani. Ali ste vedeli, da lahko odrasel človek z močjo rok in nog zadrži težo telesa ob trku le do hitrosti 7 km/h? Ali, da pri trku vozila, ki vozi s hitrostjo 50 km/h, deluje na naše telo enaka sila, kot če bi padli 10 metrov globoko? Pri večjih hitrostih ta sila še skokovito narašča!

Varnostni pas močno zmanjša možnost smrti in poškodb

Strokovnjaki so ugotovili, da bi bilo med vozniki in potniki v avtomobilih 40 odstotkov manj žrtev, če bi vsi uporabljali varnostne pasove. Varnostni pas je vez z življenjem, česar se še vedno zaveda premalo udeležencev v cestnem prometu, menijo pri policiji, kjer so zaskrbljeni, da je še vedno veliko ljudi pripravljenih tvegati svoje življenje, ker vozijo nepripeti, s čimer ogrožajo svojo lastno varnost in najpogosteje tudi varnost svojih bližnjih.

Na Agenciji za varnost v prometu (AVP) pojasnjujejo, da dosledna uporaba varnostnih pasov zmanjša tveganje za smrt kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, za okoli četrtino pa tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Varnostni pasovi pri neposrednih trkih od spredaj in pri prevrnitvah ali kotaljenju vozila zmanjšajo tveganje za smrt za kar 74 odstotkov, še pojasnjujejo na AVP-JU. V raziskavah so ugotovili, da dobra tretjina voznikov in potnikov, ki ne uporabljajo varnostnega pasu, tega ne storijo, ker na to pozabijo, slaba četrtina se ne pripne, ker se peljejo na kratke razdalje, desetina pa se ne pripne, saj naj bi jih varnostni pas motil med vožnjo.

Vsak deseti starš v vozilu otroku dovoli zapustiti otroški sedež

Zanimivi so tudi rezultati raziskave, ki jo je leta 2014 med slovenskimi voznicami in vozniki naredil AMZS. Ugotovili so, da več kot desetina staršev otroku med daljšo vožnjo dovoli, da med vožnjo zapusti otroški sedež. V primeru trka ali naleta nepripeti 15-kilogramski otrok ob oviro - sedež, armaturno ploščo ali vetrobransko steklo - udari s silo približno 500 kilogramov! Še posebej nevarno je, če otrok stoji med obema naslonjaloma prednjih sedežev.

Kljub temu pa veliko pogosteje otroke privežemo, sebe pa ne. Na AVP-ju v svoji lanski raziskavi ugotavljajo, da so najpogostejši kršitelji uporabe varnostnega pasu iz starostne skupine med 26 in 35 leti (26 %) ter iz starostne skupine med 36 in 45 leti (22 %), med njimi je več moških (v povprečju se pripenja 91,5 % moških ter 96,9 % voznic), potniki na zadnjih sedežih pa so se izkazali slabše, saj se jih z varnostnim pasom zavaruje le dobrih 66 % odraslih ter od 87 %(starejši) do 94 % (mlajši) otrok.

Ste pomislili, da bi se privezali na avtobusu?

Še vedno se v večini ne pripenjajo niti potniki v avtobusnem prevozu, premalokrat pa tudi vozniki tovornih vozil. Posebej skrb vzbujajoče pa je, da so slabo zavarovani otroci v vozilih, namenjenih za prevoz otrok v šole, na kar smo z vseslovensko akcijo opozorili prav v oddaji Avtomobilnost.

V letu 2015 je na slovenskih cestah umrlo 38 oseb, v prometnih nesrečah, kjer so preiskovalci lahko ugotovili (ne)uporabo varnostnega pasu, jih je umrlo 42 % oziroma 16 voznikov osebnih avtomobilov, ki niso uporabljali varnostnega pasu, 26 pa jih je bilo huje poškodovanih, ugotavlja AVP.

Varnostni pas je treba nujno zategniti!

Ni pa vedno dovolj, da se zgolj pripnemo, treba se je znati pravilno pripeti z varnostnim pasom.

Navodila najdete tudi na spletnih straneh AVP-ja, kjer piše, da si je treba najprej ustrezno nastaviti vzglavnik, tako da je njegov vrh v višini temena. Višino zgornje pritrditve varnostnega pasu naravnamo na svojo višino, tako da zgornji del varnostnega pasu teče čez sredino rame. Pas ne sme biti preblizu vratu, prav tako ne sme zdrsniti z rame. Spodnji del pasu mora potekati prek bokov in ne prek trebuha. Previsoko nameščen spodnji del pasu in ohlapen pas lahko povzročita hude poškodbe. Pripnimo se pazljivo, prepričajmo se, da je zaponka pasu dobro zapeta in slišimo "klik“. Preverimo, da je varnostni pas poravnan in ni zvit. Pas s potegom proti zgornji pritrditveni točki pravilno naravnamo in zategnemo. S tem dosežemo, da se dobro prilega telesu, ter da čim bolj zmanjšamo naletno težo telesa ob pas.

Gr. Pr.