Prihaja opazno pomlajeni macan

Porsche Macan

28. julij 2018 ob 07:52

Stuttgart - MMC RTV SLO

Po petih letih je prišel čas za malce bolj očitno prenovo Porschejevega vstopnega športnega terenca macan. Najbolj so se posvetili zadku in notranjosti.

Medtem, ko bodo razlike na sprednjem delu po osvežitvi iz leta 2016 opazili le najbolj pozorni, so tiste na zadku precej bolj očitne. Macan je namreč dobil čisto nove, s tridimenzionalno letvico povezane zadnje luči v slogu najnovejših hišnih modelov. Nova so tudi platišča velikosti 20 in 21 palcev ter nekaj karoserijskih barv, vključno z vpadljivo modro Miami Blue.

Opazno je spremenjena tudi notranjost, kjer takoj opazimo novo sredinsko konzolo, ki gosti 27,9-centimetrski (11-palčni) barvni visokoresolucijski zaslon na dotik. Prezračevalne reže so zaradi umestitve večjega zaslona po novem namešečene pod njim. Nov je tudi trikraki volanski obroč GT sport iz modela 911 z atraktivnim gumbom Sport Response za izbiro voznih načinov.

Nova multimedijska naprava vključuje modul Connect Plus, ki zagotavlja popolno povezavo s spletom ter s tem funkcije, kot sta pametno govorno upravljanje in prometne informacije v realnem času.

Čeprav macan še vedno velja za najbolj športen model v svojem razredu, so pri Porscheju nadgradili njegovo podvozje, s čimer naj bi zagotovili še bolj neposredne vozne lastnosti in še več udobja.

Ugibanja glede motorjev

Motorna paleta modela po prenovi ni še znana, pri čemer naj bi vstopne različice še naprej poganjal dvolitrski turbobencinski štirivaljnik, medtem ko naj bi namesto starega 3,6-litrskega V6 motorja bila na voljo bolj sodobna šestvaljnika. Bolj popoprane različice macan S in GTS bo poganjal trilitrski V6, medtem ko bo macan turbo z vrha ponudbe dobil 2,9-litrski V6, ki poganja tudi audi RS4.

Martin macarol