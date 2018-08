Prodaja električnih avtomobilov se je upočasnila

5. avgust 2018 ob 09:51

Bruselj - MMC RTV SLO

Rast prodaje električnih vozil in priključnih hibridov se je na največjih evropskih trgih v prvi polovici letošnjega leta umirila. Bistvena vzroka sta dva: še vedno premajhen doseg z enim polnjenjem baterije in slabo razvita mreža polnilnih postaj.

Število registracij električnih avtomobilov se je sicer v prvi polovici leta povečalo za 33 odstotkov, kar pa je veliko manjša rast kot pred letom dni, ko je bila rast 54-odstotna, piše Automotive News Europe.

Povečano zanimanje v Nemčiji, ki predstavlja največje tržišče novih avtomobilov v Evropi, je bilo premalo, da bi nadomestilo zaostanek, ki ga je pridelalo britansko povpraševanje po tovrstnih alternativnih vozilih. Velika Britanija je za Nemčijo drugi največji avtomobilski trg v Evropi.

„Električni avtomobili ostajajo nišni produkt. Za zdaj,“ pravi Peter Fuss iz svetovalnega podjetja EY in dodaja: "Mreža polnilnih postaj ostaja slaba, nedorečena, avtomobili, ki jih je mogoče kupiti v avtomobilskih salonih, pa ne ponujajo dovolj velikega dosega.“

Rast prodaje vozil z bencinskimi motorji

Avtomobilski proizvajalci v Evropi so pod velikimi pritiski in pred velikimi izzivi, saj morajo zadovoljiti novi zakonodaji, ki bo začela veljati leta 2020 in zelo omejujejo dovoljene izpuste CO2.

To bi najlažje dosegli s hibridizacijo oziroma elektrifikacijo voznega parka, a kupci avtomobilov še vedno raje posegajo po vozilih pretežno z bencinskimi motorji. Prodaja klasičnih motorjev se še krepi. Avtomobilski proizvajalci se bojijo kazni, ki jih bodo doletele, če ne bodo zadostili novim pravilom, težava pa je tudi ta, da je ob padcu povpraševanja po dizelskih motorjih zrasla prodaja bencinsko gnanih vozil, a imajo bencinski motorji v povprečju za petino večje izpuste CO2 kot dizelski motorji.

Povpraševanje po dizelskih avtomobilih se je po aferah in omejitvah vožnje z dizelskimi vozili, ki so jih sprejela nekatera mesta, v Evropi v prvi polovici leta močno zmanjšalo. Tri leta po Volkswagnovi dizelski aferi s prirejanjem emisij je prodaja bencinskih motorjev poskočila za 16 odstotkov.

Najbolje prodajani v Evropi

Kljub naštetemu pa so tudi danes le redki tisti proizvajalci vozil, ki na prvo mesto v posameznih razredih vozil postavljajo električna vozila. Nissanov „golf" je električni leaf, ki je najbolje prodajnao električno vozilo v Evropi. Od lanskega oktobra je Nissan za svojo drugo generacijo povsem električnega vozila prejel že več kot 37 tisoč naročil, kar je sicer le slabe tri tisočake več, kot je Nissan samo v marcu letos v Evropi prodal modelov kompaktnega športnega terenca qashqai z motorji na notranje zgorevanje. Kljub temu direktor evropskega oddelka Nissana, pristojen za električna vozila, pravi: "Trenutek za izdelavo električnih avtomobilov je pravi. Z leafom, ki je namensko električno vozilo, in ne zgolj derivat nekega vozila s klasičnim motorjem z notranjim zgorevanjen in določenimi inovacijami, ki jih v naši floti modelov najdemo le pri leafu, smo dokazali, da so kupci pripravljeni kupiti električno vozilo. To ima številne prednosti."

Počakati bo treba na nove, inovativne produkte

Avtomobilski proizvajalci, vključno z BMW-jem, Daimlerjem in Volkswagnom, bodo v naslednjih nekaj letih predstavili modelsko paleto popolnoma novih električnih modelov. BMW je že napovedal električnega križanca iX3, VW modelsko paleto I.D.

"Položaj se bo spremenila v srednjeročnem obdobju,“ pravi Fuss, ki dodaja, da lahko največ produktov sprva pričakujemo v premium razredu vozil, nato pa se bodo uveljavili kot resna alternativa klasičnim pogonskim sklopom.

Kljub manjši rasti v prodaji v Evropi pa se prav vsi avtomobilski proizvajalci pripravljajo na novo dobo mobilnosti, ki bo elektrificirana, predvsem pa stavijo na delitveno ekonomijo. Tesla je napovedal, da bo v bližini največjega kitajskega mesta in poslovnega središča države Šanghaj zgradila tovarno, v kateri naj bi izdelal okoli pol milijona vozil na leto. Tako naj bi si olajšal prodor na kitajski trg in se tudi izognil morebitnemu poglabljanju trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko.

Volkswagen je skoraj sočasno napovedal lastno platformo za področje souporabe avtomobilov. S tem se je o pridružil nemškima tekmecema BMW in Daimler, ki združujeta svoji platformi Drive Now in Car 2 Go. Volkswagen naj bi prek svojega sistema uporabnikom ponujal le električna vozila.

V Nemčiji naj bi sistem po večjih urbanih središčih začel delovati prihodnje leto, najprej v Hannovru in Hamburgu, v 2020 pa naj bi ga razširili na večja mesta drugje po Evropi, Aziji in tudi Severni Ameriki. Prihodnje leto naj bi sicer Volkswagen začel tudi serijsko izdelavo električnega avtomobila z daljšim dosegom.

Študija analitičnega podjetja IHS sicer ugotavlja, da bo leta 2040 80 odstotkov avtomobilov še vedno uporabljalo nekakšen motor na fosilno gorivo. Po podatkih IHS Markit bodo popolnoma električni avtomobili leta 2040 predstavljali 19 odstotkov celotne prodaje. To je v skladu z napovedjo Boston Consulting Group, po kateri naj bi delež električnih vozil leta 2030 znašal 14 odstotkov.

Gregor Prebil