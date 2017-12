Renault-Nissan in Mercedes predstavila nov 1,3-litrski turbobencinski stroj

Nov turbobncinski motor

8. december 2017 ob 12:48

Pariz - MMC RTV SLO

Nov motor z neposrednim vbrizgom goriva je nastal v sodelovanju med francosko-japonsko navezo Renault-Nissan in nemškim Mercedesom. Na voljo bo v treh različicah moči, naprej v Renaultovem scenicu.

Renault je predstavlja nov 1,3-litrski tubobencinski motor z neposrednim vbrizgom goriva, ki bo na voljo v treh različicah moči. Pri razvoju sta sodelovala hišni partner Nissan ter Mercedes, s katerim si Francozi že nekaj časa delijo motorje.

Nov motor bo od prihodnjega leta najprej na voljo za Renaultova modela scenic in grand scenic, in sicer v izvedbah TCe 115 s 85 kilovati (115 KM) in TCe 140 s 103 kilovati (140 KM) v kombinaciji z ročnim menjalnikom ter TCe 160, ki razvije 118 kilovatov (160 KM) in pri katerem bo poleg ročnega na izbiro tudi dvosklopčni menjalnik EDC. Kasneje bodo motor namenili tudi drugim Renaultovim modelom.

Philippe Brunet iz zavezništva Alliance Global je o novem stroju povedal, da različica z oznako TCe 140 v primerjavi z aktualnim TCe 130 razvije dodatnih 35 Nm največjega navora, ki je na voljo v širšem območju delovanja motorja, med 1.500 in 3.500 vrtljaji na minuto.

S skupno tehnologijo

Zahvaljujoč inovacijam, ki so nastale v okviru zavezništva, motor premore enako prevleko notranjih sten valjev kot slavni Nissnov športnik GT-R. Ta z zmanjšanim trenjem in boljšo razporeditvijo toplote zagotavlja večjo učinkovitost. Med drugim so povečali tlak neposrednega vbrizga goriva ter razvili novo obliko zgorevalne komore, ki zagotavlja bolj optimalno mešanico goriva in zraka.

Renault ob tem zagotavlja, da novi motor ponuja več navora pri nižjih vrtljajih ter bolj enakomerno krivuljo navora pri višjih vrtljajih, kar zagotavlja več udobja in boljšo odzivnost, ki bo dobeodošla zlasti pri prehitevanjih in podobnih manevrih.

Martin Macarol