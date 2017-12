Tesla ne le na cesti, temveč tudi v vesolju

9. december 2017 ob 12:13

Palo Alto - MMC RTV SLO

Elon Musk bo en primerek novega Teslinega roadsterja poslal v vesolje, natančneje v Marsovo orbito. Tam bo predvajal pesem Davida Bowieja.

Elon Musk je izumil sistem za plačila na spletu PayPal, nato je začel proizvajati revolucionarne električne avtomobile, obenem pa vodi tudi vesoljski program Space X. Vizionarski podjetnik kar bruha zamisli, od preprostih do zelo nenavadnih. Med drugim si je zamislil sistem izjemno hitrega prevoza v podzemnih predorih, ki bi prispeval k reševanju prometnih zagat na cestah, zdaj pa bi rad v Marsovo orbito poslal avtomobil.

Ni bila šala

To, kar je sprva zvenelo kot šala, se bo uresničilo na začetku prihodnjega leta. Čez slab mesec bo namreč prvič poletelo vesoljsko plovilo Falcon Heavy, raketa, namenjena prevozu težkega tovora v okviru Muskovega vesoljskega programa Space X. Njen prvi tovor bo vinsko rdeči tesla roadster, s katerim je Musk presenetil na predstavitvi Teslinega električnega vlačilca. Cilj misije je Marsova orbita, orbita planeta, ki ga podjetnik želi osvojiti v prihodnjih letih.

Vesoljski predvajalnik glasbe

Teslin novi električni športnik bo ostal v vesolju več milijonov let (če ne bo eksplodiral ob vzletu, kot je komentiral sam Musk) in bo, dokler mu bodo baterije to omogočale, predvajal pesem Space Oddity Davida Bowieja. Seveda upamo, da se bo lansiranje rakete izšlo bolje, kot je opisano v pesmi angleške glasbene legende. Težave seveda niso izključene. Plovilo morajo še preizkusiti na terenu. Eden od njenih 27 motorjev se lahko pokvari, prepreči vzlet ter projekt avtomobila v Marsovi orbiti ustavi, vsaj do naslednjega poskusa.

Martin Macarol