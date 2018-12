To so najvarnejši avtomobili leta 2018

Po poraznih rezultatih jeep wranglerja in fiat pande, ki sta prejela eno oziroma nič zvezdic, je neodvisno združenje Euro NCAP objavilo lestvico najvarnejših avtomobilov letošnjega leta.

V razredu malih družinskih avtomobilov je bil najboljši movi mercedes razreda A. Nemška kombilimuzina je premagala tekmece s 96 odstotki točk za varnost odraslih, 91 odstotki za varnost otrok, 92 odstotki za varnost pešcev ter 75 odstotki za varnostne asistenčne sisteme.

Prvo mesto v razredu velikih družinskih avtomobilov je pripadlo lexusu ES. Poslovna limuzina je za varnost odraslih, otrok in pešcev dosegla 91, 87 in 90 odstotkov ter 77 odstotkov za varnostne asistenčne sisteme. Združenje je tokrat prvič nagradilo tudi najvarnejši elektrificirani model. To je lexus ES 300h.

V razredu velikih športnih terencev je slavil Hyundai z modelom na vodik, nexo. Ta je dosegel 94 odstotkov za varnost odraslih, 87 odstotkov za varnost otrok, 67 za varnost pešcev ter 80 odstotkov na področju varnostnih in asistenčnih sistemov. Ob tem je generalni sekretar združenja Euro NCAP, Michiel van Ratingen povedal, da so letos uvedli nove stroge teste s poudarkom na varnosti posebno ranljivih udeležencev v prometu ter dodal, da trije zmagovalci dokazujejo trud proizvajalcev za doseganje najvišje ravni varnosti, Euro NCAP pa ima pri tem ključno vlogo.

Za zmago mora posamezni model imeti najvišji seštevek v posameznih kategorijah, vsi modeli pa so testirani znotraj enega koledarskega leta, zato so ocenjeni po enakih varnostnih standardih.

