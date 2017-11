Tokrat sedem odličnih in en dober

Euro NCAP

29. november 2017 ob 23:54

Bruselj - MMC RTV SLO,

Pri združenju Euro NCAP so v devetem letošnjem nizu preizkusov razbili osem novih modelov. Sedem izmed njih si je prislužilo vseh pet zvezdic, eden pa le tri.

Vseh pet zvezdic so dosegli vsi tokrat preizkušeni športni terenci BMW X3, DS7 crossback, jaguar E-pace in porsche cayenne, odlično oceno so dobili tudi subaru XV, hodna civic, ki so ga ponovno preizkusili po dodatkov novih varnostnih pripomočkov, ter Mercedesov poltovornjak razreda X. Edini model, ki se je moral tokrat zadovoljiti s tremi zvezdicami, pa je električni citroën mehari.

Pri pasivni varnosti velja meniti BMW X3, ki se je dobro odrezal pri varovanju ob udarcu od zadaj, ob bočnem trku ter z delovanjem samodejnega zaviranja v sili pri majhnih hitrostih. Podobne rezultate je dosegel DS7 crossback, ki dobro ščiti potnike ob bočnem trku, ter ponuja dobro zaščito za otroke in pešce. Še boljši rezultat sta v seštevku dosegla subaruja XV in impreza, ki si delita enako osnovo. Dosegla sta namreč največje število točk za zaščito odraslih potnikov ob bočnem trku ter dokazala zelo dobro zaščito za varnost otrok in le malce slabšo za potnike v drugi vrsti. Dobre rezultate športnih terencev na zadnjih preizkusih sta potrdila tudi porsche cayenne in jaguar E-pace.

S petimi zvezdicami se je okitil tudi mercedes razreda X, ki je pokazal dobro splošno zaščito, poleg tega pa premore tudi vse potrebne asistenčne sisteme. Hondo civic so ponovno preizkusili po predelavi zračnih zaves. Ta si je z boljšo oceno za asistenčne sisteme in dobro za zaščito pešcev prav tako prislužila pet zvezdic.

Le tri za e-mehari

Le s tremi zvezdicami so se morali tokrat zadovoljiti pri Citroënu. Zabavni električni e-mehari je namreč pokazal slabo zaščito za potnike v drugi vrsti ob trku od zadaj, za noge potnikov ob čelnem trku ter za pešce, poleg tega pa ne premore asistenčnih sistemov.

Martin Macarol