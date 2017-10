Poudarki Toyotin hibridni dvosedežnik v Tokiu

Toyota s hibridnim dvosedežnikom naverjetneje napoveduje novo generacijo modela GT86.

Toyotin hibridni športnik v Tokiu

Toyota GR HV sports

7. oktober 2017 ob 07:37

Tokio - MMC RTV SLO

Toyota bo na prihajajočem avtomobilskem salonu v Tokiu predstavila športno hibridno študijo, ki napoveduje novo generacijo model GT86.

Vemo, da hibridi niso več nujno samo varčni in okolju prijazni avtomobili, temveč so lahko tudi zelo zmogljivi in zabavni. Za to se nam ni treba ozirati za zverinami kot so ferrari laferrari, McLaren P1 ali porsche 918 spyder. Dovolj je, če pogledamo Toyotin koncept GR HV sport. Gre namreč za dvosedežni športni model s targa zasnovo in hibridnim pogonskim sklopom pod sprednjim pokrovom, ki pošilja moč k zadnjim kolesom. GR HV sport bo pred velikim občinstvom prvič nastopil na avtomobilskem salonu v Tokiu, ki bo letos potekal od 27. oktobra do 5. novembra in najverjetneje napoveduje novo generacijo uživaškega kupeja GT86.

Znana osnova

Osnova koncepta je prav model GT86, kar se kaže s kupejevsko silhueto in notranjostjo, ki so jo ustrezno predelali. Popolnoma pa so spremenili zadek ter sprednji del. Ta z navpičnimi žarometi v tehniki led spominja na dirkalnik TS050, ki nastopa na vztrajnostnih dirkah prvenstva WEC. Agresivni videz zaokroža mat črna karoserijska barva.

Žal Japonci za zdaj niso razkrili podatkov o moči in zmogljivosti svojega športnega hibrida. Znano je le, da so zato, da bi dosegli nizko težišče in posledično dobro vodljivost, baterijski sklop namestili na dno v sredini avtomobila.

Martin Macarol