Uradno razkrit veliki tiguan

Volkswagen tiguan allspace

9. januar 2017 ob 15:02

Detroit - MMC RTV SLO

Volkswagen je Detroitu razkril podaljšano različico tiguana. V primerjavi s običajnim modelom je 21,5 centimetra daljši in bo na voljo s petimi ali sedmimi sedeži. K nam bo prispel konec letošnjega poletja.

Podaljšani tiguan, ki bo v Evropi naprodaj z dodatkom allspace v imenu, je 21,5 centimetra daljši od osnovne različice in ima tudi za 11 centimetrov večjo medosno razdaljo. Dodatni centimetri v medosju prinašajo šest centimetrov več prostora za potnike v drugi vrsti, daljši zadnji previs pa zagotavlja dodatnih 115 litrov prostora v prtljažniku. Ta meri od 730 do 1.770 litrov in lahko gosti dodatna sedeža, ki se skrijeta v dno. Pri različicah z dvokolesnim pogonom bosta le-ta vgrajena serijsko, pri štirikolesno gnanih pa bosta na voljo opcijsko.

Brez najšibkejših motorjev

Allspace se od običajnega tiguana navzven razlikuje po rahlo spremenjeni motorni maski ter, seveda, po daljših stranskih vratih in daljši strešni liniji. Od slednjega je prevzel tudi skoraj celo motorno motorno paleto s širokim izborom turbobencinskih TSI in turbodizelskih TDI motorjev z izjemo vstopnih različic. Osnovni bencinski in dizelski model bosta na voljo z ročnim ali dvosklopčnim menjalnikom, pri močnejših izvedbah pa bo slednji vgrajen serijsko

V notranjosti velja omeniti možnost digitalne instrumentne plošče in informacijsko zabavni sklop Car-Net, ki podpira sisteme Apple CarPlay, Android Auto in MirrorLink, pri varnostni opremi pa sistem za samodejno zaviranje v sili, zaznavanje vozil v mrtvem kotu, opozarjanje na nenamerno menjavo voznega pasu ter prilagodljivi tempomat.

K nam bo prispel predvidoma septembra. V Nemčiji bo treba zanj odšteti nekaj manj kot 30 tisoč evrov oziroma štiri tisoč več kot za običajnega tiguana.

Borut Fakin