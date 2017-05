V Južni Koreji ustvarjajo mesto za avtonomno vožnjo

Mesto brez prebivalcev

27. maj 2017 ob 07:44

Seul - MMC RTV SLO

K-City je mesto, ki ga gotovo ne bomo našli v turističnem vodiču po Južni Koreji. Zelo verjetno pa bo postalo kraj, ki ga bodo obiskovali ljudje povezani s svetom mobilnosti ter tehnološki navdušenci.

K-City bo na namreč eno glavnih in večjih mest za preizkušanje tehnologij za avtonomno vožnjo, s klasično prometno infrastrukturo, celo z odsekom avtoceste. V njem bodo lahko podjetja v realnih razmerah izvajala preizkuse, ne da bi za to morala pridobivati dovoljenja, ki jih oblasti izdajajo za testiranja na javnih cestah.

Ni prvo

V tem mestu namreč ne bo običajnih prebivalcev in lastniških avtomobilov, temveč poligoni in ovire, namenjeni izvajanju različnih preizkusov. Južna Koreja je za gradnjo dobila navdih v Združenih državah Amerike, natančneje v Michiganu, kjer je v podobne namene nastalo mesto Mcity. Odprli so ga julija 2015, novembra istega leta pa ga je kot prvi začel uporabljati Ford.

Korejsko testno mesto, ki se razteza na 360 tisoč kvadratnih metrih, bodo uradno odprli oktobra 2017, izgradnja pa bo stala približno devet milijonov evrov. Namenjeno je predvsem podjetjem, ki razvijajo sisteme za pomoč vozniku ter avtonomno vožnjo. Med temi naj bi bili avtomobilski proizvajalci, kot sta Hyundai in Kia, podjetja s tehnološkega področja, kot je Samsung, spletnih iskalnikov – Naver, ter telekomunikacij – SK Telecom.

Podjetja, ki bodo delovala v mestu K-City, pa bodo morala prispevata k ciljem korejskega prometnega ministrstva, ki si leta 2020 želi videti prve avtomobile s sposobnostjo avtonomne vožnje tretje stopnje, pri kateri se lahko voznik med vožnjo sprosti in posveti tudi drugim opravilom.

Martin Macarol