Visoka kazen za povzročitev zastoja z za zimo neprimerno opremljenim vozilom

Varna vožnja

1. december 2017 ob 15:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kazen za neprimerno opremljen avtomobil je v vsakem primeru 40 evrov, če zaradi nje povzročite prometni zastoj, pa vas lahko to stane 500 evrov in pet kazenskih točk.

V naše kraje je dokončno prišla zima, kar se pozna tudi v prometu, kjer se spet srečujemo s snegom, ledom, meglo in drugimi neprijetnostmi, ki jih s seboj prinese najbolj mrzel letni čas.

Sredi novembra smo že doživeli prvo sneženje, ki je presenetljivo minilo brez prehudih posledic in slabe volje. Brez njih kljub temu ni šlo. Iz Darsa so nam na vprašanje, kako je prvo sneženje minilo pri njih, odgovorili, da so na odseku avtoceste med Postojno in Senožečami, kjer je najbolj snežilo, iz težav izvlekli osem tovornjakov in najmanj toliko osebnih avtomobilov. Avtomobilisti so se v težavah znašli predvsem zaradi tega, ker na svojih avtomobilih niso imeli zimskih gum ali verig.

Zakon zimske gume na avtomobilih sicer zahteva po 15. novembru, a le če na cestah ni zimskih razmer. Če te pridejo predčasno, tako kot se je letos zgodilo 13. novembra, torej dva dni "prezgodaj", morajo biti avtomobili, s katerimi se odpravimo v promet, pripravljeni nanje. Navsezadnje vas nepripravljenost avtomobila na zimske razmere, če je kriva za sitnosti, ki jih povzročite sebi in drugim, lahko tudi precej stane. Kazen za neprimerno opremljen avtomobil je v vsakem primeru 40 evrov, če zaradi nje povzročite prometni zastoj, pa vas lahko to stane 500 evrov in pet kazenskih točk. Upoštevajte tudi znake za prepoved vožnje, saj vas policisti sicer lahko oglobijo s 300 evri. Seveda pa boste morali plačati tudi pomoč na cesti in morebitni odvoz vašega avtomobila z avtovleko. Si tega res želite.

Na zimske razmere se pripravite

Seveda pa so zimske gume ali verige le ena plat vožnje v zimskih razmerah, zato bi vozniki morali upoštevati tudi nasvete, ki so nam jih tudi zaupali pri Darsu. Voznikom poleg tega naj na pot ne odhajajo brez zimske opreme, svetujejo tudi, naj se na pot odpravijo prej in si za potovanje vzamejo več časa. Ob sneženju lahko na cestah pričakujejo tudi večje število vzdrževalnih vozil in plužnih skupin, zaradi česar se jim bo gotovo zmanjšala potovalna hitrost. Vzdrževalci tudi ne morejo plužiti vseh cest hkrati, zato lahko na njih med sneženjem vedno pričakujete vsaj nekaj centimetrov snega. S seboj na pot vzemite tudi topla oblačila, odejo, dovolj pijače in zdravila ter poskrbite, da bo na zalogi dovolj goriva, saj lahko obtičite tudi v daljšem prometnem zastoju. Spremljajte tudi vremenske razmere in se pozanimajte o stanju na cestah, ter v primeru obilnega sneženja preložite pot, tudi če se vam ta zdi neodložljiva. Po koncu sneženja se razmere običajno hitro uredijo in na cilj boste prišli ravno tako hitro ali le z manjšo zamudo, vsekakor pa boste tam bolj spočiti in boljše volje.

Avto naj bo čist

Mi še dodajmo, da z avtomobila pred vožnjo temeljito očistite sneg in led, saj boste le tako imeli dober pregled nad dogajanjem v prometu. Izognili se boste tudi nevarnosti, da vas oglobijo za 200 evrov. Za volan tudi ne sedajte v predebelih oblačilih, saj bo ogrevanje avtomobila prej ali slej poskrbelo, da vam bo prevroče, izgubili pa boste tudi občutek za ravnanje avtomobila, ki je predvsem v nepredvidljivih zimskih razmerah s sneženjem zelo pomemben. Prilagodite tudi upravljanje avtomobila, kar pomeni, da speljujte z več občutka, previdno in z občutkom pritiskajte na zavorni pedal, predvsem pa vzdržujte dovolj veliko varnostno razdaljo. Tudi pri svojih ukazih volanu ne bodite preveč sunkoviti. V avtomobilu imejte tudi ustrezne pripomočke, med katerimi metlica in lopata za sneg nikakor nista odveč.

Opustite telefoniranje

O tem, na kaj še moramo biti pozorni med sneženjem, smo vprašali tudi svojega kolega, inštruktorja varne vožnje Andreja Brgleza, ki je potrdil zgornje napotke, opozoril pa je tudi na bolj sodobno problematiko: mobilne telefone in info-zabavne sisteme. Uporaba mobilnih telefonov je tudi sicer dovoljena le v kombinaciji s sistemi za prostoročno telefoniranje, a kot pravi Brglez, bi morali med sneženjem povsem opustiti telefoniranje – tudi prostoročno – in se povsem posvetiti razmeram na cesti. Enako velja tudi za upravljanje na dotik občutljivih zaslonov, ki nam tudi lahko vzamejo preveč pozornosti.

Matija Janežič