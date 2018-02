Poudarki Audi A8 četrte generacije na slovenskih cestah

Ponuja možnost avtonomne vožnje tretje stopnje

Različica A8 L je 13 centimetrov daljša od osnovne izvedbe, obenem pa je tudi šest tisoč evrov dražja.

Vozil bi sam, če bi mu dovolili

Audi A8

3. februar 2018 ob 08:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na slovenske ceste je zapeljal audi A8 četrte generacije. Ta kot vedno prinaša najnovejšo tehniko, ki jo premorejo v Ingolstadtu. To vključuje 48-voltno omrežje in tehnologijo, ki omogoča avtonomno vožnjo tretje stopnje.

Pod novi audi A8 se je podpisal vodja oblikovanja pri Audiju Marc Lichte. Čeprav gre za oblikovno evolucijo predhodnika, nakazuje tudi novo oblikovno smer, s katero želijo v Ingostadtu doseči večje razlikovanje med hišnimi modeli. Tako novi A8, denimo, krasi nizka šeštkotna maska, medtem ko bo pri modelih Q le-ta višja in bolj pravokotna. Na slovenskem trgu bodo vsi modeli serijsko opremljeni z LED matričnimi žarometi, ki jih je mogoče dopolniti z laserskimi.

Notranjost kaže Audijevo zavezanost novim tehnologijam. Na armaturni plošči prevladujejo zasloni in površine, občutljive na dotik, ki nadomeščajo skoraj vse klasične gumbe in stikala. Zadaj desno je (pri podaljšani različici) poleg sredinske konzole za upravljanje klimatske naprave in zaslonov na voljo tudi poseben nastavljiv sedež, ki med drugim ponuja masažo stopal.

Pri tehniških inovacijah velja omeniti zlasti sistem za avtonomno vožnjo tretje stopnje Audi AI. Le-ta v gostem prometu in med zastoji pri hitrostih do 60 kilometrov na uro omogoča avtonomno vožnjo. Toda trenutno še ni aktiviran, ker tega ne omogoča infrastruktura in ne dovoljuje zakonodaja posameznih držav.

Ob začetku prodaje sta voljo trilitrski tubobencinski šestvaljnik z oznako 55 TFSI, ki zmore 250 kilovatov (340 KM), ter turbodizel 50 TDI z 210 kilovati (286 KM). Pozneje bodo ponudbo dopolnili močnejši motorji ter priključno hibridno izvedba A8 e-tron quattro.

Z 48-voltnim omrežjem

Vse različice so opremljene z blagim pasivnim hibridnim sistemom MHEV (mild hybrid electric vihecle). Tega sestavlja jermenski zagonski alternator, ki je srce 48-voltne električne napeljave in omogoča jadranje z neopaznim izklapljanjem ter ponovnim vklapljanjem motorja. Vse različice so serijsko opremljene z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom tiptronic, prek katerega se s pogonom quattro navor prenaša na vsa štiri kolesa.

Vstopni bencinski model stane 107.500 evrov, dizelski pa 108 tisočakov. Na voljo je tudi 13 centimetrov daljša izvedba A8 L, za katero je treba odšteti še dodatnih šest tisoč evrov.

Proizvodnja ne bo zadostovala

Dr. Matjaž Korman, vodja oddelka vseh funkcionalnosti za modele segmenta D pri Audiju, je na predstavitvi novega A8 povedal, da v prihodnje zgolj proizvodnja avtomobilov ne bo več dovolj donosna, zato se proizvajalci usmerjajo v digitalizacijo ter razvoj trajnostne mobilnosti. Poudaril je, da pri Audiju za prihodnost ne stavijo le na električne avtomobile, temveč na kombinacijo klasičnih motorjev in elektrifikacije, saj bodo klasični motorji še vedno uporabni za daljše poti ali posebne naloge, kot je vleka prikolic.

Martin Macarol