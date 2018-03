Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 16 glasov Ocenite to novico! Črni led pogosto nastaja na senčnih legah. Foto: MMC RTV SLO/Matija Janežič Črni led je povsem prozoren, zato ima voznik lahko varljiv občutek, da vozi po suhi cesti. Foto: MMC RTV SLO/Matija Janežič Dodaj v

Vozniki, pazite se črnega ledu!

Črni led je prozoren, skozenj pa se lepo vidi podlaga

6. marec 2018 ob 07:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predvsem v nočnih in jutranjih urah na voznike preži nevidna nevarnost v obliki "črnega ledu", ki ga večina pozna tudi kot poledico.

Do tvorbe črnega ledu pretežno pride pri temperaturah okrog Celzijeve ničle, največkrat pa se tvori na cestah z manj prometa, v senčnih legah, med drevoredi, v predorih in na mostovih, na katere mraz vpliva z dveh strani, spodnje in zgornje, zato lahko cestna površina na njih zelo hitro pade pod ledišče. Črni led nastaja tudi na avtocestah, kjer se zaradi toplote gum led tali, zaradi temperatur v okolici ledišča pa takoj spet zamrzuje.

Črni led pogosto nastane tudi na površinah, ki so sicer bolj hrapave, saj v porah ostane voda, ki se je čez dan nabrala v njih. Ko ta v nočnem mrazu zamrzne, se razširi in izstopi na površino v obliki tanke gladke površine ledu brez mehurčkov, skozi katero se lepo vidi podlaga. Od tod tudi ime črni led, ki nima nič skupnega s črno barvo, saj je popolnoma prozoren. V tem je tudi njegova največja nevarnost, saj je neviden, skozenj pa se lepo vidi črni asfalt, ki mu je tudi dal ime. Zato ga vozniki težko ločijo od suhega asfalta in jih praviloma vedno vsaj do neke mere preseneti.

Naj vas ne zajame panika!

In kaj lahko storimo, da se izognemo nezgodi zaradi črnega ledu? Če imate občutek, da bi na cesti lahko bila poledica, prilagodite hitrost avtomobila, se pravi upočasnite vožnjo in se izogibajte sunkovitim pospeševanjem in zaviranjem ter nenadnim premikom volana. Bolj kot sicer tudi vzdržujte varnostno razdaljo do avtomobila pred vami in na avtocesti ne uporabljajte tempomata. Previdni bodite predvsem v predorih in na mostovih ter pod podvozi. Predvsem pa tudi tu velja svarilo pred uporabo mobilnega telefona in drugih zadev, ki lahko zmotijo pozornost med vožnjo.

In če se vam zgodi, da avto kljub temu zdrsne na črnem ledu? Predvsem naj vas ne zajame panika. Izognite se sunkovitim pospeševanjem ali zaviranjem, ampak zgolj popustite pedal plina in poskusite z nežnim zaviranjem upočasniti avtomobil. Danes je večina avtomobilov opremljena s sistemom proti zdrsavanju koles ABS, ki vam lahko precej olajša ukrepanje. Volan držite naravnost oziroma ne poskušajte spremeniti smeri, razen če začnejo zadnja kolesa drseti bočno. V tem primeru volan počasi sukajte v smer drsenja zadnjih koles. Bodite pozorni na obnašanje avtomobila, saj je črni led pogosto razporejen neenakomerno in z različno debelino, zato kolesa prej ali slej najdejo stik z bolj oprijemljivo podlago. Če kolesa zdrsnejo v ovinku, obrnite volan v smeri ovinka in pritisnite sklopko. Če drsenja ne morete ustaviti, poskusite avtomobil usmeriti v mehak sneg ali prosto površino, s čimer poskusite zmanjšati nastalo škodo.

Seveda pa črni led ni nevaren le avtomobilom, ampak tudi pešcem in drugim udeležencem v prometu, ki morajo tudi biti pozorni nanj, da bi se izognili padcem, ki lahko povzročijo tudi zelo hude poškodbe.

Matija Janežič