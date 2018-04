Kia stinger 3,3 T-GDI AWD: nastopač

Test novega modela

1. april 2018 ob 08:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Preden se lotimo našega mnenja o stingerju, naj vas spomnimo, zakaj so stingerja sploh naredili …

To se recimo kaže v tem, kako je oblikovan noviceed. In naredili so ga, da bi kradli kupce focusov RS in golfov GTI, ne pa zato, da bi bil stinger tekmec premijskim audijem, beemvejem in mercedesom. Kako na stingerja gleda bogata kllientela, naj zato v resnici sploh ne bi bilo tako pomembno. No, mi vseeno menimo, da prav irelevantno ni, kajti stinger sam po sebi vendarle ne daje vtisa, da ne spada v visoko družbo. Prepričani smo, da če bi mu recimo skrili značko, bi se vanj zagledali tudi tisti kupci, ki po besedah Kijinega šefa marketinga spadajo v višji stan.

Je pa povsem nedvoumno, da je stinger zelo aktualen! Namreč v razredu, v katerega spada, je danes nujno, da avto izgleda tako športno nastopaško. Samo poglejte stingerjeve tekmece - arteona, insignio in novega peugeota 508 - klasične limuzine danes zanimajo le še peščico, pa še ti potem raje izberejo karavansko verzijo. Zato ne verjamemo, da je pri razvoju stingerja šlo zgolj za osebni projekt oblikovalca Petra Schreyerja, ki je pač obrodil nepričakovano sadove. Ne, če nam Kia že hoče prodati romantično zgodbo, potem naj raje reče, da so najeli zelo pametno šlogarco.

Aktualnost pa nam govori tudi to, da je športen videz danes bolj pomemben kot pa športne vozne lastnosti. Zato mora biti stinger v prvi vrsti potovalno udoben in v tem pogledu se stinger dobro odreže. Nekoliko se sicer čuti hendikep glede oblike, prtljažnik je recimo nekoliko preplitek, in odrasli smo v arteonu na zadnji klopi sedeli bolj udobno.

A udobje gor ali dol, športen videz v primeru stingerja niso zgolj prazne obljube, med vožnjo se dejansko čuti, da so stingerja delali z ozirom na beemveja 4 gran coupe. Ko namreč v stingerju vključimo program sport, ta jasno pokaže, da ga je zasnoval nekdanji BMW-jev inženir in to tisti iz znamke M. Stinger se izredno rad zapodi v ovinke, v njih resnično uživa, nagrado pa seveda pobere voznik. In potem je tu še šestvaljni motor, ki v programu sport že kar nostalgično prijetno rohni. Pri vsem tem je samo en bistven problem - ta motor je požrešen. Pod deset litrov ne gre niti med avtocestno vožnjo, v mestu manj kot dvanajst ne pričakujte. To je veliko celo za čistokrvne športnike.

Ključni tehnični podatki:

- na testu Kia Stinger (3,3 T-GDI avt GT)

Mere:

- dolžina: 4,8 m

- medosna razdalja: 2,9 m

- obračalni krog: 11,2 m

- prtljažnik: 406 l

- masa: 1909 kg

Pogon:

- 3,3-litrski 6-valjni dizelski motor

- moč: 272 kW

- navor: 510 Nm

- 8-stopenjski samodejni menjalnik

- pogon na zadnji kolesi

- pnevmatike: 255/35 R19 96Y

- poraba: 11,1 l/100 km = 10,5 EUR/100km

- posoda za gorivo: 60 l

- doseg: 540 km

- izpusti CO2: 225 g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 64990 EUR

- stroški finančnega leasinga: 9790EUR/5 let

- stroški registracije: 11369 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 981 EUR/5 let

- stroški goriva: 11343 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 960 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 30606EUR

- stroški skupaj: 1153 EUR/mesec

Miha Merljak