Maserati levante diesel: šarmer na velikih kolesih

Test novega modela

22. april 2018 ob 17:45

Verjetno se je zdelo ravno tako nedopustno, ko je Maserati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ponudil prvega quattroporteja - da bi znamka GT-jev in elegantnih kabriev izdelovala limuzine, to je bilo takrat res drzno. A svet mafijskih botrov in drugih bogatih veljakov je Maseratijevega štirivratnika sprejel. In v zgodovini je še mnogo primerov, ko so luksuzne znamke naredile netipičen avto, recimo celo karavanskega rolls-royca. Kajti, ko si človek, ki ima že vse, nekaj zaželi, to dobi - tako ali drugače.

Seveda je levante presenetljiv le na prvi pogled, danes so terenci tudi v luksuznem razredu nekaj običajnega, pravzaprav celo nekaj nujnega. In Maserati se je odločil, da bo svojega terenca ponudil, ne v quattroportejevem, ampak v ghiblijevem rangu, levante je torej avto za okoli sto, ne pa za okoli dvesto tisoč evrov.

A italijanskega šarma mu res ne manjka, lesene elegance tudi ne, nas je recimo zmotil kvečjemu Chryslerjev multimedijski vmesnik na sredinski konzoli, kar smo rade volje rešili tako, da smo ga nadomestili s carplayem, ki je v tem avtu deloval še bolj izvrstno kot v drugih. Je pa levante tudi nekoliko večji in prostornejši od na primer macana in podobnih, tako da že iz tega razloga posega nekoliko višje.

Hvalimo vozne lastnosti, levante namreč v ovinkih grabi kot bi mu pomagal tisti rimski bog s trizobom, ki krasi osrednji trg v Bologni. So pa vozne lastnosti v precejšnji meri odvisne od izbire voznega programa. V osnovnem načinu comfort je namreč res zelo udoben, za naš okus celo preveč udoben, je namreč ukrojen po željah tistih, ki jim je najpomembnejše parkiranje z enim prstom oziroma še raje, z avtomatiko.

No, mi smo zato levanteja praktično ves čas vozili v načinu sport! Kajti šele v tem načinu je levante pravi klasični maserati. Divji, bliskovit in v ovinkih kjub veliki masi kar lahkoten. Predvsem pa ta siloviti veter iz Modene v načinu sport ponuja tisto, kar ga uvršča visoko nad tekmece iz Zuffenhausna in Coventryja. Namreč, zvok motorja je močan, grob, zasvojujoče hrumeč, in ta zvok …, ja, res je težko dojeti, da tega levanteja poganja dizelski motor. Pa mu zaradi tega čisto nič ne fali.

Ključni tehnični podatki:

- na testu Maserati Levante (3.0, V6, D)

Mere:

- dolžina: 5 m

- medosna razdalja: 3 m

- obračalni krog: 11,7 m

- prtljažnik: 580 l

- masa: 2205 kg

Pogon:

- 3-litrski 6-valjni bencinski motor

- moč: 202 kW

- navor: 600 Nm

- 8-stopenjski samodejni menjalnik

- pogon na vsa štiri kolesa

- pnevmatike: 255/60 R18

- poraba: 8,1 l/100 km = 7,5 EUR/100km

- posoda za gorivo: 80 l

- doseg: 920 km

- izpusti CO2: 189g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 86900 EUR

- stroški finanËnega leasinga: 10400 EUR/5 let

- stroški registracije: 11069 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: EUR/5 let

- stroški goriva: 5694 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 1052 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 40585 EUR

- stroški skupaj: EUR/mesec

Miha Merljak