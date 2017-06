Bill Murray pil vodko v Ljubljani, Tre Cool občudoval lepote Bleda

Pestro zvezdniško dogajanje na naših tleh

6. junij 2017 ob 08:30,

zadnji poseg: 6. junij 2017 ob 08:52

Ljubljana/Bled - MMC RTV SLO/STA

Po Sloveniji se zadnje čase redno sprehajajo zvezdniške noge: nekje čisto blizu vas se po prekrokani noči ravno zbuja Bill Murray, član Green Dayev Tre Cool pa je odkrival alpski biser Bled.

66-letni hollywoodski zvezdnik je Slovenijo obiskal v vlogi ambasadorja ajdove žgane pijače Slovenia Vodka, na naših tleh naj bi igralec, ki se je v podobni vlogi preizkusil v odmevnem filmu Izgubljeno s prevodom - tam je igral življenja naveličanega zvezdnika, ki v deželo vzhajajočega sonca prispe snemat oglase za viski - ostal tri dni.

Na promociji Slovenia Vodke smo na kratko poklepetali z Billom Murrayjem, vtise z dogodka boste lahko prebrali kmalu.

Pod prispevkom si lahko ogledate oglas, ki ga je Murray - po pričevanju tistih, ki so bili med povabljenci ponedeljkove promocije v gostinskem lokalu na Nazorjevi, se je po Ljubljani celo zapeljal s kolesom - za Slovenia Vodko pred časom posnel z ruskim baletnikom in igralcem Mihailom Barišnikovim.

Tre Cool na Bledu: "Ta kraj je zakon!"

Medtem ko v Stožicah potekajo še zadnje priprave na večerni poppunkovski spektakel z Green Dayi, se je bobnar priljubljene zasedbe v ponedeljek sproščal na Bledu. Na Instagramu je objavil fotografijo blejske idile in pripisal: "Gradovi in otoki z ladjicami in cerkvami. Ta kraj je zakon!"

Green Day, ki na turneji predstavljajo aktualni album Revolution Radio, slovijo po energičnih nastopih, na katerih v hitrem tempu nizajo nove skladbe, pa tudi uspešnice iz celotne kariere. Koncert v Ljubljani - njihov prvi v slovenski prestolnici po skoraj dveh desetletjih - bo eden njihovih redkih arenskih nastopov v širši regiji, zato gre pričakovati tudi številne goste iz okoliških držav.

Trio sestavljajo pevec in kitarist Billie Joe Armstrong, basist Mike Dirnt in že omenjeni bobnar Tre Cool. Skupina je v svojem energičnem glasbenem izrazu, bogatim z nalezljivimi refreni in melodijami ter z uporniško angažirano sporočilnostjo, ponovno obudila duha prvega vala punka. Oživili so ga za nove čase in ga z velikanskim uspehom popularizirali med novimi generacijami, so zapisali organizatorji.

Bled Slovenia! Castles and islands with rowboats and churches. This place rules! #bledcastle #bledlake #slovenia #revradtour2017 A post shared by Tre' Cool (@trecool) on Jun 5, 2017 at 10:12am PDT

A. K.