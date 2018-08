Enotedenski oddih si lahko privošči vse več Slovencev

Najraje obiščemo sosednje države, pa tudi Grčijo in Španijo

14. avgust 2018 ob 17:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav pogosto tožimo, da si oddiha zaradi visokih stroškov ne moremo privoščiti, podatki statističnega urada kažejo, da se na enotedenske počitnice odpravi vse več Slovencev.

Vreme bo v prihodnjih dneh spet poletno. Temperatur nad 30 stopinj Celzija se gotovo še posebej veselijo tisti, ki se bodo v prihodnjih dneh odpravili na počitnice.

Leta 2017 je na potovanje odpravilo 72 odstotkov Slovencev, kar je največ po letu 2005. Iz osrednjeslovenske regije si je počitnice privoščilo kar 82 odstotkov ljudi, iz koroške statistične regije pa 64 odstotkov.

Najraje potujemo v sosednje države

Slovenci smo se v preteklem letu na pot največkrat odpravili v juliju. Največkrat smo obiskali Hrvaško, kjer se "hladilo" 64 odstotkov tistih, ki so se odpravili na počitnice. Priljubljene destinacije Slovencev so tudi Italija, Bosna in Hercegovina ter Avstrija.

Kljub priljubljenosti Hrvaške, kjer imajo številni Slovenci svoje vikende in prikolice, pa se predvsem poleti vse bolj povečuje tudi število potovanj v druge tuje države.

Številni Slovenci namreč obiščejo tudi Grčijo, Španijo s Costa Bravo, Severni Ciper, Sicilijo oziroma jug Italije, obalo Rdečega morja s Hurgado in tudi Turčijo ter Albanijo.

Slovenci povprašujejo po zasebnih sobah

Kar 53 odstotkov Slovencev je na zasebnem potovanju za prenočišče izbralo hotel, kamp ali zasebne sobe. Prav po zasebnih sobah pa veliko povprašujejo tudi tisti, ki obiščejo slovensko prestolnico.

Sodeč po oglasih, objavljenih na spletni strani Airbnb, turisti za tovrstno nastanitev v našem glavnem mestu odštejejo od 20 pa do 700 evrov na dan.

Več o počitnicah Slovencev in o sodobnih oblikah nastanitve Airbnb si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

K. Ši., Televizija Slovenija (Boštjan Veselič)