Foto: Ljubljano znova ovil omamni vonj bosanskih baklav

12. festival bosanske hrane

14. april 2018 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stritarjevo ulico v Ljubljani so že dvanajsto leto zapored preplavili vonji po dobrotah bosanske kuhinje. Letošnji festival je zaznamovalo sončno vreme, pester kulturni program in ogromne količine baklave.

S soncem obsijano Stritarjevo ulico so zasedle stojnice, napolnjene z dobrotami bosanske kulinarike. Vonj po svežih baklavah in zvoki tradicionalne bosanske glasbe so obiskovalce privabljali že od daleč, tako da je bila ulica med mestno hišo in Tromostovjem hitro zapolnjena do zadnjega kotička.

Tako kot v preteklih letih se je večina ponudbe tudi letos vrtela okoli tradicionalne bosanske baklave. Pred dvema letoma je bila na festivalu predstavljena največja baklava na svetu, ki se je z dimenzijami 50 cm v širino in 18,75 m v dolžino potegovala celo za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Letos baklave rekordnih dimenzij sicer ni bilo, so pa zato ženske združenja ZemZem pripravile še večjo količino baklave kot kadar koli prej.

"Količina je vsako leto večja, a na koncu še nikoli ni ostal niti košček," je dejala prodajalka na eni izmed številnih z baklavami obloženih stojnic. "Sto kilogramov mase, sto kilogramov orehov, sto petdeset kilogramov sladkorja ..." nam je ogromne količine, ki so jih za pripravo porabile bosanske žene, naštevala še ena izmed prodajalk, članica društva ZemZem Izeta Hođić. "Letos smo tukaj že dvanajstič. Počutimo se domače, lepo nam je," je dodala.

Baklava, burek in bosanska kava

Večinoma so bili zelo zadovoljni tudi obiskovalci. "Odlična, kot je vsako leto," je baklavo pohvalil starejši gospod, ki nam je zaupal, da se tradicionalni balkanski sladici nikoli ne more upreti. "Vse je super, ampak spodobilo bi se, da bi bili na voljo tudi čevapčiči. V Bosni se ne jé zgolj baklava," se je nad dominantno vlogo baklave obregnil eden izmed obiskovalcev.

Ob baklavi so obiskovalci sicer lahko poskusili tudi halvo, še eno priljubljeno bosansko sladico, in pa dve vrsti bosanskih pit oziroma bureka – s krompirjem in s špinačo. Kot v preteklih letih se je dolga vrsta bosanske kave željnih obiskovalcev vila tudi pred največjo džezvo na svetu, v kateri lahko skuhajo do 630 litrov kave naenkrat.

Turiste navdušili folkloristi

V sklopu festivala so organizatorji pripravili tudi zanimiv spremljevalni program. "Dober dan in dober tek," je obiskovalce kot prvi pozdravil ljubljanski raper Zlatan Čordić - Zlatko, ki je zbranim postregel s pesmima Čaka vas uspeh in Ljubljana.

Sledili so nastopi folklornih skupin društev Ljiljan in Izvor. Nastopajoči so z dodelanimi koreografijami in tradicionalnimi nošami poskrbeli, da so predvsem tuji turisti neutrudno pritiskalni na sprožilce svojih fotoaparatov, veliko pa se jih je s plesalci želelo fotografirati tudi po njihovem nastopu. Ob spremljavi harmonike je zapel tudi otroški pevski zbor kulturno-umetniškega društva Sevdah.

Utrinke s festivala si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Miha Zavrtanik, Foto: Borut Živulović/Bobo