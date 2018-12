Tin Vodopivec: "Kot otroku se mi je svetila glava - to se lahko zgodi samo v Krškem!"

Tin Vodopivec končuje svoj Rock'n'roll

8. december 2018 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Eden izmed začetnikov stand up scene pri nas, Tin Vodopivec, se predstavlja že s svojim četrtim samostojnim stand up šovom Rock'n'roll, ki je od preostalih drugačen v tem, da spoznamo Tinovo otroštvo, prvič pa razkrije tudi svojo veliko "bolečino".

Predstava v Španskih borcih je bila nekoliko posebna tudi zato, ker se je v celoti snemala. Sicer pa je z Rock'n'rollom Tin gostoval po različnih krajih v Sloveniji. Foto: MMC RTV SLO/Jan Čermelj

Rock'n'roll je že, če moraš npr. k zobarju!

Tako je na moje vprašanje, čemu takšen naslov samostojne stand up predstave, odgovoril Tin Vodopivec. Pravi, da je življenje samo po sebi rock'n'roll, zelo je dinamično. "Delno pa sem se za ta naslov odločil zato, ker sem kot otrok pogosto poslušal Elvisa Presleyja. V predstavi veliko govorim o svojem otroštvu, o odraščanju v Krškem, spomnim se, da je ta del mojega življenja bil res rock'n'roll. Elvis je bil zame veliko več kot le pevec, predstavljal mi je glavno osebnost. Tako da je rock'n'roll zame tudi ideologija. Ko se ti kaj dramatičnega dogaja, rečeš npr. o, to je pravi rock'n'roll (da moraš npr. k zobarju)."



Srce predstave nastopi, ko Tin razkrije, kako je v dilemi, ko ga kdo vpraša, ali ima brata. "Ja, imam ga, seveda. Oziroma ga nimam. Več. Ja, kako zdaj, kaj naj rečem? Ne morem ga zatajiti! Imam ga in nimam ga." Tinu je namreč brat umrl pri osemnajstih, kar je bila zanj izjemna prelomnica in bolečina. Šele zdaj pravi, lahko malce bolj sproščeno govori o tem.



Rok Škrlep, Jan Kreuzer, Tin Vodopivec in Urška Majdič, Tinovo dekle. Urška je sicer javnosti znana kot pevka Uma, ki se ravno v teh dneh predstavlja z novo pesmijo Le začuti. Foto: MMC RTV SLO/Jan Čermelj

Vedno dva stand up gosta: Rok Škrlep in Jan Kreuzer

Rock'n'roll v Španskih borcih je bila petnajsta, od skupno sedemnajstih predstav. Sledita le še dve predbožični, 22. in 23. decembra v Ljutomeru in Črnomlju. Tina sta na vsaki spremljala dva stand up gosta. Ljubitelj slovenskih književnikov in literatov, Rok Škrlep, podobno kot Boštjan Gorenc - Pižama, v svoj nastop vključuje slovenske književnike.

Kot je povedal za MMC: "Literatura me navdušuje. Slovenski književniki so bili resnično zelo plodoviti, lahko smo ponosni na svojo kulturo. Zdi se mi pa tudi prav, da se kdaj pošalimo na njihov račun. Bistvo stand upa je zame, da presenetiš. Da predstaviš tematiko, ki je ljudje ne pričakujejo. Se mi zdi, da se mogoče preveč posvečamo samo moško-ženskim odnosom, prav pa je, da pogledamo malce širše. Super se mi zdi, da ljudje od nastopa nekaj odnesejo. Torej ne samo, da je smešno, ampak da se tudi kaj naučijo, doživijo kakšno posebno čustveno reakcijo. In da gredo po predstavi npr. v knjižnico po knjige Cankarja, Ketteja, Murna (smeh)."



V skladu z naslovom predstave je tudi scenografija - ogromni kovčki, v katerih je po navadi shranjena glasbena oprema za "rock'n'roll koncerte". Foto: MMC RTV SLO/Jan Čermelj

Jan Kreuzer je podobno kot Tin velik del nastopa posvetil svojemu otroštvu na vasi. Pohvalil pa se je tudi, da ima končno tudi on svojo samostojno predstavo - Pušenje v dolini Šentflorjanski, ki bo premiero doživela 26. januarja. Govoril bo o Slovencih, odraščanju na vasi, medosebnih odnosih, propadlih razmerjih in nelegalizaciji konoplje.



Tanja Mojzer, Foto: Jan Čermelj