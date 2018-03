Video: Na Gradu Otočec izbrali letošnjo kraljico potic

2. Festival velikonočne potice

29. marec 2018 ob 17:32

Otočec - MMC RTV SLO

Na gradu Otočec je drugo leto zapored potekal Festival velikonočne potice, na katerem je komisija med raznovrstnimi poticami iz vse Slovenije izbrala letošnjo zmagovalko.

Najboljšo med najbolj prepoznavnimi slovenskimi sladicami je izbirala strokovna komisija, ki so jo sestavljali etnolog Janez Bogataj, senzorična preizkuševalka živil Marlena Skvarča in svetovalka za zdravo prehrano Janja Strašek. Komisija se je sestala dan pred zaključno prireditvijo in prispele potice ocenjevala na podlagi zunanjega videza, notranje strukture, okusa in tehnološke kakovosti izdelave.

Največ potic je na ocenjevanje prispelo s Podbrezij na Gorenjskem, predsednika komisije Janeza Bogataja pa je še posebej razveselilo dejstvo, da so izdelovalke pri peki uporabile lokalne sestavine, kot so suhi jabolčni krhlji in hruške. "Hvala bogu ni bilo nobene potice z bananami in kivijem, tega sem se najbolj bal," se je pošalil Bogataj in dodal: "Letošnji rezultat je odličen in dokazuje, da napredujemo." To se je izkazalo tudi v številu letos nagrajenih potic.

Poleg tradicionalnih tudi kokosove in čokoladne

Strokovna komisija je v skupino zlatih uvrstila pet potic, med katerimi je največje število točk odnesla potica, ki jo je spekla Irena Zupan s Podbrezij. Irena je bila ob zmagi iskreno presenečena: "Prvič sem tukaj, prvič sem spekla tako potičko, zame je to nekaj čisto novega." Izbrala je enega najstarejših slovenskih nadevov za potice, to je nadev iz suhih jabolčnih krhljev iz domačih podbreških jabolk, v testo pa je poleg bele zamesila še pirino moko.

V srebrno in bronasto skupino je strokovna komisija uvrstila po tri potice, skupno pa je bilo na festivalu predstavljenih 60 potic. Poleg tradicionalnih orehovih in pehtranovih potic so bile med razstavljenimi poticami tudi kokosove, čokoladne, korenčkove, bučne in druge potice, kar dokazuje, kako raznovrstna je lahko ta tradicionalna slovenska sladica, če se je lotijo inovativne kuharice in kuharji.

Festival je imel tudi dobrodelno noto, saj so bile potice postavljene na prodaj, ves izkupiček od prodaje pa so organizatorji namenili v dobrodelne namene. Ob tem je bilo nekaj potic umaknjenih iz prodaje in neposredno podarjenih socialno šibkejšim družinam iz okoliških krajev, ki bodo lahko velikonočne praznike preživele ob okusnem pecivu.

Prispevek RTV Slovenija si lahko ogledate spodaj.

VIDEO Festival potic na gradu Otočec

M. Z.