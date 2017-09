Arctic Monkeys se vračajo – prihodnje leto nov album

Govorice o novem albumu so se pojavile že spomladi

29. september 2017 ob 15:59

Sheffield - MMC RTV SLO, STA

Oboževalce angleške glasbene skupine Arctic Monkeys je razveselila novica, da se člani zasedbe po daljšem predahu na sceno vračajo z novim albumom. Gre za njihov šesti album, zadnjega so izdali pred štirimi leti.

Angleška indie rock skupina Arctic Monkeys se je zaprla v studio, kjer snema pesmi za svoj šesti studijski album, ki bo izšel prihodnje leto, je v pogovoru za portal For the Ride razkril basist Nick O'Malley. Še nenaslovljen album bo njihov prvi po AM iz leta 2013, ki je osvojil vrhove britanskih lestvic, tudi s skladbo Do I Wanna Know?.

Arctic Monkeys so album AM predstavili na obsežni turneji, po kateri so leta 2014 napovedali, da si bodo vzeli premor. Frontman skupine Alex Turner se je v tem času posvetil ustvarjanju s svojo drugo skupino The Last Shadow Puppets.

Govorice, da člani zasedbe Arctic Monkeys znova nekaj pripravljajo, so se sicer začele že spomladi, ko sta se na Instagramu pojavili fotografiji zasedbe, ki sta namigovali na to, da skupina snema nekaj novega. Bobnar Matt Helders je takrat na družbenem omrežju objavil fotografijo svojih bobnov, ki so obkroženi z mikrofoni, na fotografiji, ki jo je delil fotograf Daniele Cavalli, pa se je pojavil pevec skupine Alex Turner med snemanjem igranja na klavir. A govoric takrat nihče ni potrdil, je poročal britanski The Guardian.

Skupina Arctic Monkeys je bila ustanovljena leta 2002 in uspeh dosegla že s prvencem Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006), na katerem sta uspešnici I Bet You Look Good on the Dancefloor in Dancing Shoes. Zanj so prejeli tudi nagrado mercury. Za tem so izdali še albume Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011) ter AM (2013).

