Britanska invazija na dvorano slavnih rokenrola

Končni izbranci bodo znani 14. aprila naslednje leto

5. oktober 2017 ob 16:22

Cleveland - MMC RTV SLO



Znan je seznam kandidatov, ki se bodo v letu 2018 potegovali za vstop v dvorano slavnih rokenrola (Rock and Roll Hall of Fame), ki je posvečena tistim, ki so najbolj zaznamovali zgodovino te glasbene zvrsti.

Med 19 imeni je tokrat veliko britanskih glasbenikov. Tako so se med kandidati znašle skupine Radiohead, Depeche Mode, Dire Straits, Judas Priest, Moody Blues, glasbeni duo Eurythmics in angleška pevka Kate Bush. Vsi našteti so za vstop v dvorano slavnih, ki je posvečena najvplivnejšim glasbenikom, producentom in umetnikom, nominirani prvič, izjema so le Depeche Mode, ki so se na takšnem seznamu že pojavili v preteklih letih.

Krstno nominacijo sta z letošnjim seznamom posthumno prejeli še legendarni ameriški pevki Nina Simone in Sister Rosetta Tharpe, prvič pa se za vstop v dvorano potegujejo tudi ameriški rokerji Rage Against the Machine. Ostali kandidati so se v preteklih letih že potegovali za svoje mesto med tistimi, ki so v rokenrolu pustili največji pečat, a jim vstop zaenkrat še ni uspel.

Tako je to že peta nominacija za skupino The J. Geils Band, raper LL Cool J in skupina The Meters so nominirani četrtič, tretjič se bodo za vstop potegovale glasbene skupine The Cars, MC5 in The Zombies, drugič pa Bon Jovi, Rufus v sodelovanju s Chako Khan in ameriški kitarist ter pevec Link Wray.

Na vrsti je glasovanje

Zdaj je na vrsti javnost. Glas za svoje izbrance lahko posamezniki do 5. decembra oddajo preko spletne strani dvorane slavnih. Pet ustvarjalcev z največ glasovi bo nato imelo prednost, ko bodo dokončno odločitev sprejelo 800 umetnikov, zgodovinarjev in drugih strokovnjakov s področja glasbe, ki sestavljajo glasovalno telo dvorane slavnih rokenrola.

Kdo bo naslednje leto obogatil muzej dvorane slavnih, ki ima sedež v Clevelandu, bo dokončno znano na uradni razglasitvi 14. aprila naslednje leto.

Letos so se med nesmrtna imena rokenrola zapisali ameriška folkpevka Joan Baez, ameriški skupini Pearl Jam in Journey, britanska rokerska zasedba Electric Light Orchestra, britanska progresivna rokerska skupina Yes, producent Nile Rodgers in Tupac Shakur, ki je s tem postal prvi samostojni raperski izvajalec v tem slavnem muzeju.

Do vstopa so sicer upravičeni tisti ustvarjalci, ki so svoj prvi album izdali pred najmanj 25 leti, prvo generacijo glasbenikov pa so na takšen način počastili leta 1986.

M. Z.