Depeche Mode z najbolj energičnim albumom doslej

Novi singel Where's the Revolution

5. februar 2017 ob 10:26

London - MMC RTV SLO/STA

Oboževalci britanske zasedbe Depeche Mode odštevajo trenutke do izida novega albuma Spirit, izšel bo 17. marca, za ogrevanje pa je poskrbel singel Where's the Revolution.

Album Spirit, za katerega pevec skupine Dave Gahan pravi, da bo poslušalce prepričal z zvokom in sporočilom, Q Magazine pa ga je označil kot najbolj energičen album skupine doslej, bo izšel tudi na dvojni zgoščenki v izdaji deluxe, ki bo ponudila še pet predelav in posebno knjižico. Poskrbeli so tudi za ljubitelje vinilk, album bo izšel na dveh 180 gramskih ploščah, na katerih bodo skladbe standardnega albuma in posebna izdaja albuma Spirit.

Skupina je pri ustvarjanju albuma prvič sodelovala s producentom Jamesom Fordom, ki je sodeloval z zasedbami, kot so Foals, Florence & The Machine in Arctic Monkeys.

Maja ljubljanski koncert

Zasedba bo album promovirala na koncertni turneji Global Spirit Tour, v sklopu katere bo zaigrala na 34 koncertih v 21 državah. Turnejo bodo začeli 5. maja v Stockholmu, 14. maja pa se bodo ustavili tudi v Ljubljani. V slovenski prestolnici so nastopili že leta 2006.

Depeche Mode so ena najvplivnejših glasbenih skupin. Od začetka kariere leta 1980 so prodali že več kot 100 milijonov albumov, na koncertih pa imajo več kot 30 milijonov obiskovalcev. Pozitivne kritike prejemajo tako zaradi studijskega dela kot koncertnih nastopov. S 13 albumi so osvojili prvih deset mest v več kot 20 državah, samo z zadnjim Delta Machine pa prva mesta v 12 državah. Na zadnji koncertni turneji jim je sledilo 2, 5 milijona poslušalcev.

