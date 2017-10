Energična Pink – album, dokumentarec in turneja

Pevki Pink očitno ne primanjkuje idej in energije. Zvezdnica se pripravlja na izid sedmega albuma, ob katerem bo izdala tudi dokumentarec, naslednjo pomlad pa se odpravlja še na turnejo.

Ameriška pevka Pink je izdala nov singel, ki bo vključen v njen prihajajoči sedmi studijski album Beautiful Trauma. Pesem ima naslov Whatever You Want, dostopna pa je na vseh večjih spletnih platformah za prenašanje glasbe.

Ob tem je Pink napovedala tudi novo severnoameriško turnejo, ki se bo začela 1. maja v Phoenixu, končala pa 2 junija v Los Angelesu. V sklopu turneje bo ameriška zvezdnica nastopila štiridesetkrat.

Da je 38-letna pevka v polnem pogonu dokazuje tudi dejstvo, da bo 13. oktobra, hkrati z novim albumom, izšel tudi istoimenski dokumentarec, ki ga Pink pripravlja skupaj s podjetjem Apple.

Tudi sicer je bilo leto 2017 za Pink zelo uspešno. V spominu pevkinih oboževalcev je ostal predvsem njen nastop na glasbenem festivalu iHeartRadio, v sklopu MTV-jevih nagrad VMA pa je prejela častno nagrado Michael Jackson Video Vanguard Award za posebne dosežke v svetu glasbe.

