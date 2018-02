Enrique Iglesias bo imel v Ljubljani kar dva koncerta

12. in 13. maja

15. februar 2018 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zanimanje za koncert španskega glasbenika Enriqueja Iglesiasa je med Slovenci tako veliko, da so bile vstopnice razprodane v dveh mesecih. Iglesias je zato napovedal dodatni koncert, ki bo 13. maja.

Iglesias, ki je pred kratkim z dolgoletno partnerico - nekdanjo rusko teniško igralko Ano Kurnikovo - dobil dvojčka, je v začetku decembra objavil novico, da 12. maja prihaja v Areno Stožice. V Sloveniji ima, kot kaže, ogromno oboževalcev in oboževalk, saj so prireditelji vstopnice za koncert razprodali v dveh mesecih. To njegov koncert uvršča na seznam najbolje prodajanih dogodkov v Sloveniji v zadnjih letih.

Zaradi izrednega zanimanja in povpraševanja se je glasbenik odločil, da priredi še en koncert, ki bo dan kasneje. Vstopnice za nov koncertni termin 13. maja bodo v prodaji od 16. februarja.

Iglesias, imenovan tudi kralj latinopopa, bo sicer spomladi prvič obiskal Slovenijo. Ustavil se bo v okviru turneje SEX and LOVE, prireditelji pa obljubljajo izjemen šov in odlično produkcijo, ki se bo v celoti razlikovala od njegovega koncerta v zagrebški Areni maja leta 2016.

Iglesias je glasbeno kariero začel s prvim albumom leta 1995 in se hitro uvrstil med najbolj prepoznavna imena svetovne popglasbe. Svoj prvi album je posnel v Torontu. Od začetka kariere je prejel številne nagrade za svoje glasbene dosežke, med njegovimi najbolj priljubljenimi skladbami pa so Bailamos, Away, Hero, Be With You, Takin' Back My Love, Rhythm Divine in druge.

A. P. J.