Emine razglednice: ManuElla, Tanja Ribič, Lara Kadis, INA SHAI

Polfinale bo 17. februarja, finale 24. februarja

7. februar 2018 ob 07:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Emo se vračata dve nekdanji predstavnici Slovenije na Evroviziji - ManuElla in Tanja Ribič. Prvič se bo na njej predstavila predstavnica novega vala domačih pevcev Lara Kadis. Po letu dni pa se vrača tudi INA SHAI.

Predstavnica Slovenije na izboru za pesem Evrovizije leta 2016 s pesmijo Blue and Red ManuElla je po selitvi na Švedsko nadaljevala ustvarjanje. Med drugim sta s partnerjem Marjanom Hvalo ustvarila skladbo Maska, ki jo je na lanskem festivalu Poprock predstavil Luka Sešek (ki letos tekmuje na Emi s skupino Proper). Tudi letos je za Emo združila moči z besedilopiscem Leonom Oblakom (ki se podpisuje še pod eno slovensko evrovizijsko pesmijo - Narodnozabavni rock) in nastala je pesem Glas. Avtorja glasbe sta Lauren Evans in Mike Eriksson (ki se podpisuje tudi pod aranžma). "Moja skladba nosi naslov Glas in govori o tem, da ima vsak pravico povedati svoje mnenje, izraziti svojo drugačnost. Biti to, kar je," je poudarila ManuElla.

Po enajstih letih se na Emo vrača Tanja Ribič, ki je Slovenijo zastopala na pesmi Evrovizije v Dublinu z že skoraj ponarodelo pesmijo Zbudi se. Za vrnitev je moči združila z Raayem, ki se podpisuje pod pesem Ljudje kot avtor glasbe in aranžmaja (zanj je poskrbel tudi Krešimir Tomec). Besedilo pa je napisal Rok Lunaček. "Svojo pesem jemljem kot poziv, monologec, ljudem, da bi se mogoče malo zbudili in tudi malce začeli opažati, kaj se dogaja znotraj drugih ljudi, kaj se dogaja po svetu, z drugimi usodami. Želim povedati, da je empatija danes na svetu potrebna in da je pogrešana. In da naj ne zanemarjamo pozitivnih čustev. Da je osnova bivanja ljubezen," je priznala Ribičeva, ki je pred slabim letom dni stiskala pesti za svojo hčerko Zalo na istem odru.

Tekmovalne pesmi predstavljene četverice lahko premierno poslušate danes ob 14.40 na Valu 202.

Naziv najmlajše predstavnice na letošnjem izboru je letos pripadel Lari Kadis, ki bo prav na večer polfinala dopolnila 17 let. Pod pesem Zdaj sem tu se Kadisova podpisuje kot avtorica glasbe in besedila, za aranžma pa je poskrbel Martin Štibernik. "Pesem je zelo čustvena. Govori o dekletu, ki je bilo zelo zaljubljeno v svojega fanta. Živela sta prelepo življenje, nato pa je prišel trenutek, ko sta ugotovila, da nekaj ni v redu, in sta se začela spraševati, kaj ni v redu. Na koncu je dekle ugotovilo, da jo ta fant vara. Svet se ji je podrl. Zato v refrenu izpostavljam: 'In zdaj sem tu. Kaj zdaj? Kaj naj?' Dekle se sprašuje, kaj naj naredi po vsem, kar je prestala. Izrazi upanje, da bo bolje," je pojasnila Kadisova.

Dogajanje, povezano z izborom Ema 2018, lahko spremljate na uradni spletni strani in družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in Snapchat (emaevrovizija).

Po letu dni pa se na Emo vrača tudi INA SHAI. V svojem tretjem poskusu, da si pripoje vstopnico na izbor za pesem Evrovizije, se bo predstavila s pesmijo V nebo. Pod njo se podpisuje kot avtorica besedila in glasbe (skupaj s Hansom Kristjanom Aljasom), za aranžma pa sta poskrbela Aljas in Millo. "Pesem ima zelo močno sporočilo, a je napisano tako, da vsak lahko najde svojo zgodbo v njej. Za to pesem bi si želela, da jo ljudje najprej slišijo, jo začutijo in najdejo svoj pomen v njej, ker mislim, da je to tisti pravi čar glasbe," je poudarila pevka.

Spodaj si lahko pogledate intervjuje pred Emo z omenjenimi izvajalci.

Klavdija Kopina, Polona Brajkovec, snemalec in montažer: David Lotrič