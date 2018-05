Foto in video: Že videno na Evroviziji – razdvojene države nekdanje Jugoslavije

Na 63. izboru za Evrovizijo je slavila Izraelka Netta

26 držav, 26 različnih motivov za sodelovanje, ena sama želja: čim boljša uvrstitev. Zmaga je letos (pričakovano) odšla v Izrael, toda po prvih odzivih tekmovalcev sodeč, je bilo včeraj več zmagovalcev kot poražencev.

"Drugo mesto je podobno zmagi. Neverjetno je. Čestitke Netti. Zaslužila si je," je takoj po prihodu v garderobe poudarila 29-letna Eleni Foureira (Furira), ki je po večkratnih poskusih, da zastopa svojo rodno Grčijo, letos dobila priložnost, da je zastopala barve Cipra in ga ponesla na drugo mesto – najvišje mesto v zgodovini sodelovanja te male otoške države.

Podobno zgodovinsko uvrstitev je za Češko priboril 22-letni Mikolaš Josef. "Da sem pristal na šestem mestu, je seveda najboljši rezultat v zgodovini za Češko. Mogoče sem upal na še malce višjo uvrstitev, toda to ni pomembno. Pomembna je vez, ki smo jo spletli. Pomembno je, da so ljudje glasovali tako, kot so. To me super osrečuje. Mikolaš Josef je trenutno najsrečnejši človek na svetu," je poudaril Čeh.

Zelo blizu ponovitve uspeha Conchite Wurst, ki je leta 2014 slavila na evrovizijskem odru, je bil za Avstrijce Cesár Sampson (dobra tri leta za tem, ko je Avstrija pristala na dnu evrovizijske lestvice z nič točkami). "Vsakokrat sem se bal naslednjih 12 točk. Nisem vedel, kako naj jih prenesem. Pravzaprav je bilo obratno: ni me bilo strah nizkih točk, ampak visokih," se je šalil Sampson, sicer del spremljevalnih pevcev bolgarskih predstavnikov leta 2016 Poli Genove in 2017 Kristiana Kostova.

Na robu velikega uspeha za Švedsko je bil tudi njihov predstavnik Benjamin Ingrosso – vse do začetka delitve glasov občinstva. "Počutim se neverjetno. Tako blaženega. In hvaležnega. Mislim, da so me žirije uvrstile na drugo mesto. To je noro. Neverjetno," je dejal Ingrosso in dodal, da je k manjšemu navdušenju občinstva morda pripomogel minimalizem v nastopu.

Italijani so po zaslugi dvojca Ermala Mete in Fabrizia More posegli še mesto više kot prejšnje leto. "Ni naju preveč skrbel 'hype'. Želela sva stopiti na oder in veselila sva se nastopa. Sva glasbenika in to počnejo glasbeniki. To za naju ni tekmovanje, samo želela sva nekaj povedati. In to sva storila. Zato hvala," je dejal Meta.

Malce bolj razočarana sta bila francoska predstavnika, ki sta s pesmijo o mali siroti Mercy želela poseči še više. "Nenavadno je, ampak tudi prijetno, ker sva pristala na sredini razvrstitve. Mislim, da rezultat ni tako slab, ker je najina pesem v francoščini. Sporočilo oziroma subjekt pesmi zelo deli mnenja ljudi. Lahko deli ljudi. Sva na sredini in to je lahko dokaz, da res deli ljudi," je povedala pevka dua Madame Monsieur Emilie Satt. "Zelo sva ponosna, da sva delila to sporočilo in pesem po svojih najboljših močeh," jo je dopolnil njen partner na glasbenem in zasebnem področju Jean-Karl Lucas.

Slabše kot prvič, ko je kot član The Common Linnetes pristal na drugem mestu (to je bilo leto, ko je Lea Sirk pela spremljevalne vokale Tinkari Kovač), se je tokrat uvrstil nizozemski predstavnik Waylon, in sicer na 18. mesto. "Vznemirljivo je bilo kot zadnjič. Zadnjič je bilo drugo leto. Ampak isto. Ponosen sem na to, kar smo dosegli," je poudaril Waylon in dodal, da dopušča odprto možnost, da se še kdaj vrne na evrovizijski oder. "Dokler ne bodo razumeli sporočila, ki ga želim sporočiti," je o veljavnosti svojih besed dodal Waylon. Precej bolje kot Nizozemec se je uvrstil drugi povratnik na letošnjem izboru Alexander Rybak, ki je na koncu pristal na sedmem mestu.

Brez pomoči sosedov

Ponosni na svoj nastop pa so bili srbski predstavniki Sanja Ilić in Balkanika. "Mi smo prišli do tega rezultata na najbolj organski način. Nismo imeli veliko scenografije, pirotehnike. Samo naredili smo pesem. Pojavili smo se in jo odpeli. Kar se nas tiče, je ta uvrstitev več, kot smo pričakovali," je povedal pevec skupine Željko Vasić.

Srbija in Slovenija sta letos edini predstavnici nekdanje skupne države, ki se jima je uspelo uvrstiti v finale. V času podeljevanja glasov žirije sta se držali druga poleg druge in tam tudi ostale do glasov občinstva, ki je katapultiralo srbske predstavnike na 19. mesto, tri mesta pred Slovenijo. "Meni je samo žal, ker se države iz bivše Jugoslavije ne dogovorimo med seboj. In vsi bi dobro prišli skozi. Vsi imamo dobre pesmi. Slovenija ima dobro pesem. Srbija ima dobro pesem. Makedonija ima dobro pesem. Črna gora ima dobro pesem. Žal mi je, da ni Bosne in Hercegovine. Hrvaška ima fantastično pesem. Nikakor se ne moremo dogovoriti, da sledimo vzoru nordijskih držav oz. Rusije. In si lepo razdelimo točke. Kar dajemo jih nekim ljudem. Ampak mi smo zadovoljni," je poudaril Dejan Petrović.

Osmoljenka in srečnež večera

Ni vse v številkah. Ko se ozremo nazaj in poskušamo najti največjo osmoljenko večera, je to predstavnica Velike Britanije SuRie. Pevka in avtorica, ki je spremljala belgijskega predstavnika Loïca Notteta na Evroviziji leta 2015 in se podpisala kot kreativna direktorica pod nastop Blanche lani, je sredi nastopa presenetil vsiljivec, ki ji je iz rok preprosto vzel mikrofon. Britanka je po dogodku vidno pretresena prišla nazaj v garderobo, toda ko je že vse kazalo, da bo odpela svojo pesem še enkrat, se to ni zgodilo. 29-letnica se je po koncu izbora hitro skrila pred predstavniki sedme sile in se zadovoljila s 24. mestom. Na svojem Facebookovem profilu pa je zapisala: "No, vedno pravim, da se na Evroviziji lahko zgodi prav vse." Nekaj se je preprosto samo ponovilo – vsiljivec je pristal na policijski postaji, še preden je SuRie slekla svojo obleko za nastop.

Grenkega priokusa so ostali tudi Portugalci, saj se je njihova predstavnica Cláudia Pascoal uvrstila na zadnje mesto, po drugi strani pa je od tam daleč stran – na četrto mesto – ponesel Nemce Michael Schulze in prekinil neslavni niz slabih uvrstitev zadnjih treh let, ko so Nemci pristali na 27., 26. in 25. mestu.

