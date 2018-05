Hvala, DA! Slovenija je v evrovizijskem finalu!

Vidimo se v soboto!

10. maj 2018 ob 14:35,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 23:33

Lizbona - MMC RTV SLO

V Lizboni so nocoj izbrali še drugih deset finalistov, ki se bodo v soboto med izvajalci iz 26 držav pomerili za zmago na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije.

Srbija, Moldavija, Madžarska, Ukrajina, Švedska, Avstralija, Norveška, Danska, SLOVENIJA in Nizozemska so v drugem predizboru prepričale Evropo. V tem polfinalu pa so obstali Romunija, San Marino, Rusija, Gruzija, Poljska, Malta, Latvija in Črna gora.

Pred Slovenijo je bil danes odločilen dan, saj je oder arene Altice predzadnja, 17. po vrsti, zavzela tudi naša predstavnica Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!.



Čeprav nam stavnice niso kazale najbolje, pa je veliko pozornosti Lein nastop vzbudil s - tišino. Pred drugim refrenom namreč za nekaj sekund zmanjka glasbe, zato so na prvi vaji številni pomislili, ali gre morda za tehnično napako. Nikakor, to je "mala skrivnost velikih mojstrov" oziroma tisti drobcen, a pomemben dejavnik presenečenja, po katerem si je, očitno, tudi milijonsko evrovizijsko občinstvo med 18 polfinalnimi pesmimi zapomnilo prav slovensko.

Zapela je v slovenščini

Na velikem evrovizijskem odru so ob Lei Sirk nastopile še štiri plesalke, Karin Putrih, Tajda Kožamelj, Veronika Škrlj in Anja Möderndorfer, kot spremljevalna vokalistka pa Karin Zemljič.

V oblačilu Davida Hojnika je slovenska predstavnica izvedla nastop, podoben tistemu z Eme, tudi pesem je ostala v večini enaka, odpela jo je v slovenščini, končala pa v portugalščini: Obrigado, nao.

Dogajanje iz zakulisja Evrovizije lahko spremljate na MMC-jevih družbenih omrežjih Instagram in Facebook.



Že v torkovem prvem predizboru so Evropo prepričali predstavniki Avstrije, Estonije, Cipra, Litve, Izraela, Češke, Bolgarije, Albanije, Finske in Irske, v sobotnem finalu pa bo mogoče slišati še predstavnike šestih držav, ki so se vanj uvrstili neposredno: Portugalske kot letošnje gostiteljice ter Italije, Francije, Španije, Nemčije in Velike Britanije, ki največ prispevajo v proračun Evropske radiodifuzne zveze (EBU).



Dogajanje v Lizboni smo v živo spremljali tudi na MMC-ju:

K. S., D. S., T. H., K. K.