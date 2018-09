Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 21 glasov Ocenite to novico! Lea Sirk je letos v Lizboni Slovenijo znova popeljala v finale in tam zasedla 22. mesto. Foto: EPA Način izbora za pesem Evrovizije bo predstavljen v naslednjih tednih. Foto: EMA Dodaj v

Lea Sirk bo dobila naslednika, RTV Slovenija oddala prijavo za sodelovanje na Evroviziji

Evrovizija bo potekala prihodnje leto v Izraelu

6. september 2018 ob 10:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

RTV Slovenija bo imela svojega predstavnika tudi na izboru za pesem Evrovizije 2019 v Izraelu. Način izbora pesmi bo predstavljen v naslednjih tednih.

Evrovizijski spektakel vsako leto spremlja okoli 200 milijonov gledalcev po vsem svetu. Veliki finale Pesmi Evrovizije 2018 si je letos na Televiziji Slovenija v povprečju ogledalo 12,4 odstotka oziroma 233.800 gledalcev, starejših od 4 let, kar predstavlja 41 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Tudi v velikem finalu je najvišjo gledanost dosegel prav nastop slovenske predstavnice Lee Sirk ob 21.25, ko je prenos v povprečju spremljalo 19 odstotkov oziroma 358.400 gledalcev.

RTV Slovenija od samostojnosti države na Pesmi Evrovizije sodeluje od leta 1993, ko so nas v irskem Millstreetu zastopali 1x band s pesmijo Tih deževen dan. Na Pesmi Evrovizije so slovenski predstavniki sodelovali vsako leto, zaradi tedanjih pravil tekmovanja zgolj z izjemo 1994 in 2000.

Naši predstavniki so v letih od 1993 do 2003, ko je bilo tekmovanje le v enem večeru, dosegli tri uvrstitve med prvo deseterico, in sicer: Darja Švajger s pesmijo Prisluhni mi (1995) in Nuša Derenda s pesmijo Energy (2001) sta se uvrstili na sedmo mesto, leta 1997 pa je bila Tanja Ribič s pesmijo Zbudi se deseta.

Zaradi velikega števila radiotelevizij, ki so želele nastopati na Evroviziji, je EBU leta 2004 uvedla najprej dodatni predizbor, leta 2008 pa dva predizbora. Sistem tekmovanja, po katerem se v finalno tekmovanje uvrsti deset najbolje uvrščenih pesmi iz vsakega predizbora, je v veljavi še zdaj. Predstavniki RTV Slovenija so se v veliki finale uvrstili petkrat.

2007: Alenka Gotar – Cvet z juga (7. mesto v predizboru, 15. mesto v finalu)

2011: Maja Keuc–No One (3. mesto v predizboru, 13. mesto v finalu)

2014: Tinkara Kovač – Round and Round/Spet (10. mesto v predizboru, 25. mesto v finalu)

2015: Maraaya – Here For You (5. mesto v predizboru, 14. mesto v finalu)

2018: Lea Sirk – Hvala, ne! (8. mesto v predizboru, 22. mesto v finalu)

K. K.