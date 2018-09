Umetniki z odprtim pismom pozivajo k bojkotu Evrovizije v Izraelu

Podpora palestinskim kulturnim organizacijam

8. september 2018 ob 10:18

London,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V odprtem pismu so številni evropski in svetovni umetniki podprli palestinski poziv k bojkotu Evrovizije 2019 v Izraelu. Iz Slovenije sta pismo podpisala ženski pevski zbor Kombinat in glasbenik N'toko.

Naslednje leto naj bi 64. tekmovanje za Pesem Evrovizije po zaslugi Nette Barzilai in pesmi Toy gostil Izrael, a "izbor za Pesem Evrovizije 2019 v Izraelu bi morali bojkotirati, saj ta država že desetletja resno krši človekove pravice Palestincev", je zapisano v odprtem pismu, na katero so opozorili v slovenskem Gibanju za pravice Palestincev.

"Dokler Palestinci niso svobodni in enakopravni ter nimajo dostopa do temeljnih človekovih pravic, ne moremo normalizirati odnosov z državo, ki jim te pravice krati. 14. maja, le nekaj dni po izraelski zmagi na Evroviziji, je izraelska vojska ubila 62 neoboroženih palestinskih protestnikov v Gazi, vključno s šestimi otroki, in ranila na stotine drugih, večinoma s pravimi naboji. Amnesty International je streljanje s strani izraelske vojske, katere namen je bilo ubiti in raniti, obsodila, prav tako je Human Rights Watch poboje označil kot 'nezakonite in namerne'," je zapisano v pismu, ki je bilo objavljeno v angleškem časopisu The Guardian.

Zapisano je tudi, da bi "Evropska radiodifuzna zveza morala organizacijo tekmovanja v Izraelu odpovedati ter jo prestaviti v državo, ki bolj spoštuje človekove pravice. Krivica ljudi deli, medtem ko jih poziv k dostojanstvu ter spoštovanju človekovih pravic združuje."

Pismo podpisuje več glasbenikov, igralcev, režiserjev, literatov in drugih umetnikov iz Evrope in drugih delov sveta, ki so se tako postavili na stran palestinskih kulturnih organizacij, ki so junija pozvale k bojkotu izbora za pesem Evrovizije 2019.

Med podpisniki pisma so poleg ženskega pevskega zbora Kombinat in glasbenika N'toka med drugimi tudi britanski glasbenik Brian Eno, skupina Wolf Alice, zmagovalec Evrovizije leta 1994 Irec Charlie McGettigan, član avstralske skupine Crowded House Nick Seymour, belgijski gledališki režiser Alain Platel, danski igralec Jesper Christensen, kanadski pisatelj Yann Martel, filmski režiserji Alain Guiraudie, Ken Loach, Mike Leigh, Eyal Sivan in Aki Kaurismäki ter islandska finalista domačega evrovizijskega izbora 2017 Dadi Freyr in Hildur Kristin Stefansdottir. Skupno je pismo podpisalo več kot sto umetnikov.

M. Z.