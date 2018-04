Evrovizijska predstavnica Malte: "Besedilo pesmi Lee Sirk je izjemno močno!"

Evrovizija je za Christabelle dogodek, ki združuje ljudi

8. april 2018 ob 18:54,

zadnji poseg: 8. april 2018 ob 18:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije v Lizboni bo otoško državo Malta zastopala 25-letna Christabelle Borg. V okviru svoje evrovizijske turneje je obiskala tudi Slovenijo in o Evroviziji poklepetala v naši oddaji Vikend paket.

25-letni mladenki pevska tekmovanja niso tuja. Poleg tega, da se s petjem ukvarja že od tretjega leta starosti, se je izbora za evrovizijsko pesem Malte udeležila že trikrat, in sicer v letih 2014, 2015 in 2016. Uvrstitev na Evrovizijo pa ji je vsako leto spolzela iz rok, leta 2016 se je celo znašla na nehvaležnem drugem mestu.

Letos je zbrala pogum in se na tekmovanje znova prijavila. "Verjamem, da je vztrajnost ključ do uspeha. Če se ne bi znova prijavila na Evrovizijo, ne bi nikoli dobila priložnosti, da javnosti predstavim skladbo, ki mi pomeni zelo veliko. Vsako leto, ko

sem se Evrovizije udeležila, sem pridobila kakšno izkušnjo več in se nečesa naučila. Ker sem se na tekmovanje dobro pripravila, ob ponovni prijavi nisem čutila prevelikega pritiska," je za MMC povedala Cristabelle, ki je tokrat Slovenijo obiskala prvič.

Pesem, ki ruši tabuje

V portugalski prestolnici Lizboni bo Christabelle Malto zastopala s pesmijo Taboo, ki je na izboru za evrovizijsko pesem Malte zmagala s prepričljivo prednostjo. Skupno je namreč dosegla 133 točk, v drugi polfinalni skupini pa se bo pevka na Evroviziji predstavila kot 12.

Kako pa se zadnji mesec pred velikim dnem Christabelle pripravlja na tekmovanje? Povedala nam je, da večino časa posveti svojemu vokalu. Seveda pa ji zaradi številnih potovanj in nastopov veliko časa za vajo sploh ne ostane. "Načrtujemo, da bomo v zadnjih dneh pred nastopom v Lizboni največ časa posvetili samemu nastopu, torej koreografiji in gibanju po odru," je še pojasnila.

Pesem Taboo, ki jo je glasbenica napisala skupaj z Johnnyjem Sanchezom, Thomasom G. Sonom in Muxum, pevki pomeni zelo veliko. Sama pravi, da je nanjo čustveno navezana, sporočilo pesmi je namreč povezano tudi z njenim zasebnim življenjem. S pesmijo želi sporočiti, da je o duševnih boleznih v družbi treba odprto govoriti in podreti tabuje, ki takšne bolezni obkrožajo. "Na Malti sem postala tudi ambasadorka za širjenje vedenja o duševnih boleznih, s pesmijo pa želim ljudem povedati, da je vedno, in poudarjam, res vedno treba premagati tabuje in poiskati strokovno pomoč," je še povedala.

Malta se je že približala zmagi

Malta se je na Evroviziji že dvakrat uvrstila zelo visoko. Prvič je državo leta 2002 na drugo mesto popeljala Ira Losco s pesmijo 7th Wonder, naslednjič pa se je Malta uvrstila na drugo mesto že tri leta pozneje s pesmijo Angel pevke Chiare.

Cristabelle ima o slovenski evrovizijski predstavnici Lei Sirk zelo dobro mnenje. "Menim, da je Lea čudovito dekle. Ogledala sem si njen nastop in povedati moram, da se mi tudi besedilo njene pesmi zdi izjemno močno in pomembno. Včasih je preprosto treba reči: Hvala, ne!"

Dodala je še, da je Evrovizija dogodek, ki združuje ljudi, in poudarila, da so se tudi v preteklosti na Evroviziji zvrstile številne pesmi z močnimi sporočili. Pevka verjame, da so na tekmovanju za pesem Evrovizije vsi vidiki pesmi enakovredni in enako pomembni – tako ritem, melodija kot tudi besedilo.

Kaj pa pravi o slovenski predstavnici Lei Sirk?

Kaj pa konkurenca? "Vem, da zveni precej klišejsko, ampak na sotekmovalce ne gledam kot na konkurenco, saj verjamem, da smo največja konkurenca sami sebi. Poslušala sem nekaj pesmi, kljub temu pa ne morem reči, da mi je kateri izmed sodelujočih posebej ljub ali celo moj favorit. Rada imam namreč različne žanre glasbe. Imam pa najljubše pesmi z Evrovizij preteklih let, in sicer pesem Euphoria pevke Loreen in 1944 pevke Džamale.

Nastop Christabelle Borg v oddaji Vikend paket na Televiziji Slovenija si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

VIDEO Malteška evrovizijska predstavnica na obisku

Klara Širovnik