Keltski punk rock alias irski Štajerci Happy Ol'McWeasel v Radio Live!

Prenos tudi prek MMC-ja

4. januar 2017 ob 16:52

Koper - MMC RTV SLO

V Studio Hendrix prihajajo glasbeniki, ki lahko svoje glasilke napnejo od Dublina do Štajerske - irski Štajerci Happy Ol'McWeasel, ki bodo s svojim keltskim punkrockom razveselili poslušalce.

Recept za njihovo glasbo je sila preprost: za osnovo vzamemo keltske tradicionalne pesmi. Ritem pomnožimo z deset, bradate starce zamenjamo s podivjanimi mladinci, ki prevzamejo bobne, električne kitare, banjo, harmoniko in violo. Nastane glasbena kombinacija, ki zadovolji še tako kritično uho.

Zasedbo sestavljajo pevec Gregor Jančič, Primož Zajšek (harmonika), Martin Bezjak (violina), Aleš Voglar (bobni), Aleš Pišotek (električna kitara) in Matej Kosmačin (bas kitara). "Do ideje je prišlo naravno, nismo stopili do produkcijske hiše in prosili za dobro zgodbo v zameno za denar. Zgodbo si je zamislila skupina. Predstavlja zajebancijo in drznost slehernega člana, seveda vse skupaj ob veliki pomoči ekipe Final Focus z režiserjem Markom Šalamunom na čelu," je o nastanku zasedbe pred leti za MMC dejal pevec.

In kje najdejo navdih? "Vsak izmed nas je karakter zase in tako ima vsak izmed nas svoj pogled na svet, svoje idole, vire vplivov … Na nas so vplivale najrazličnejše skupine (od punka, rocka, metala, folka), ki smo jih spremljali že od mladih let, in pa tudi skupine, v katerih smo predhodno igrali. Ne samo glasba, tudi izkušnje so na neki način pomagale pri oblikovanju zvoka ter načina funkcioniranja skupine Happy Ol' McWeasel. Ko vse svoje dobre in slabe ideje združimo, dobimo to kar skupina Happy Ol' McWeasel je," je pojasnjeval Jančič.

Okrogli jubilej

Leto 2017 je za poskočne folk punkrockerje nekaj posebnega. Letos namreč praznujejo okrogli jubilej, deset let delovanja, ki ga bodo zaznamovali s posebnima koncertoma v Kinu Šiška in v mariborskem Štuku. Oba dogodka sovpadata s tradicionalnim irskim praznikom, dnevom sv. Patricka, ki ga vse pogosteje praznujemo tudi po celinski Evropi oziroma vsepovsod, kjer je mogoče zaslediti vpliv keltske kulture.

Poslušalci oddaje Radio Live! bodo spremljali največje uspešnice z obeh izdanih plošč, No Offence (2012) in Heard Ya Say (2015). Fantje obljubljajo tudi posebno glasbeno presenečenje.

T. K. B., Blaž Maljevac (Radio Koper)