Koncert Paula McCartneyja kar v domači dnevni sobi

Promocija novega albuma

6. september 2018 ob 15:57

London - MMC RTV SLO

Nekdanji Beatle Paul McCartney bo 7. septembra prek YouTuba svojim oboževalcem omogočil, da si ogledajo njegov koncert, na katerem bo predstavil svoj najnovejši album Egypt Station, izvedel pa bo tudi nekaj uspešnic skupine The Beatles in Wings.

76-letni Paul McCartney je že večkrat dokazal, da so mu novejše tehnologije blizu, tokrat je zavezništvo sklenil s kanalom YouTube. Legendarni glasbenik tako 7. septembra prireja intimni koncert, ki ga bo omogočil YouTube, oboževalci pa si ga bodo lahko ogledali v živo na njegovem YouTube kanalu.

Čeprav ne gre za prvi koncert v organizaciji YouTuba, je McCartney zagotovo eden najbolj znanih glasbenikov, ki jih je k sodelovanju privabil YouTube. Kje bo potekal koncert, ki ga bodo posneli izključno za YouTube, še ni znano, zagotovo pa bo prizorišče nekje v New Yorku, kjer se zadnje dni mudi glasbenik.

YouTube je odločitev, da bo skušal prek svojega kanala ponuditi čim več koncertov v živo, sprejel leta 2005. "Naš cilj je, da damo glas čim več ljudem in jim pokažemo svet. Svet bo boljši, če poslušamo, delimo in gradimo skupnost," so še sporočili z YouTuba.

Sa. J.