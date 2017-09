Lady Gaga napovedala začasno slovo od odrov

Čaka jo še serija koncertov jeseni

Ameriška glasbenica Lady Gaga je užalostila svoje oboževalce z napovedjo, da načrtuje začasno slovo od odrov, saj bi se rada posvetila drugim projektom.

"Vzela si bom odmor," je napovedala med tiskovno konferenco na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, kjer predstavlja svoj dokumentarni film Gaga: Five Foot Two. Ob tem ni povedala, koliko časa bo trajala ta odsotnost, a dodala: "To ne pomeni, da ne bom ustvarjala. In ne pomeni, da nimam adutov pod rokavom."

Želi predvsem upočasniti svoj življenjski ritem. Glasbenica v dokumentarcu, ki je nastajal v času snemanja albuma Joanne, spregovori o kronični bolečini, ki je bila navdih za snemanje filma. "Zelo velik del mene verjame, da je mikrofon bolečina. Moja bolečina mi ne koristi, če je ne preobrazim v nekaj, kar mi," je povedala Lady Gaga. Vendar to slovo od odrov bo sledilo po decembru, saj jo vse do takrat čakajo nastopi na razprodanih koncertih.

Ravno pred dnevi bi morala nastopiti v Montrealu, toda je morala zaradi bolezni odpovedati nastop. Svojim oboževalcem pa se je oddolžila s pico. Glasbenica je namreč naročila paket pic, ki so jih dostavljavci prinesli oboževalcem, ki so čakali pred hotelom William Gray, kjer je okrevala, je poročala spletna stran Fox News.

Uspeh obratno sorazmeren z ljubeznijo

Glasbenica v dokumentarcu spregovori tudi o svoji zvezi z nekdanjim zaročencem Taylorjem Kinneyjem, s katerim sta se razšla julija lani. Kljub razhodu pa sta ostala prijatelja (Kinney je pred kratkim celo obiskal enega izmed njenih koncertov). V dokumentarcu je Lady Gaga izjavila: "S Taylorjem se prepirava, ker je slabo. Moj prag tolerance od s***, ki ga govorijo moški, je - ni ga več. V razmerju morata partnerja skupaj naprej."

Še več - razhod s Kinneyjem je v dokumentarcu pospremljen kar z grafom, kjer Lady Gaga v solzah razlaga: "Moje življenje se je pravkar porušilo. Ko sem prodala 10 milijonov albumov, sem izgubila Matta, ko sem prodala 30 milijonov, sem izgubila Luka. Posnela sem ta film in izgubila Taylorja. To je že tretjič, da se mi je srce zlomilo na takšen način."

Vendar glasbenica je po razhodu z igralcem in zvezdnikom serije Gasilci v Chicagu našla uteho pri iskalcu talentov Christianu Carinu, s katerim se sestajata od februarja.

