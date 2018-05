Ločitev od Fleetwood Maca - nova priložnost za Lindseyja Buckinghama?

Lindsey Buckingham je bil dolgoletni član skupine

Ko se je rockovska skupina Fleetwood Mac nedavno razšla z enim izmed svojih najvidnejših članov, Lindseyjem Buckinghamom, razlogov za njegov odhod ni želela razkriti. Tišino je prekinil kar Buckingham, ki je poudaril, da je to zanj nova življenjska priložnost.

Buckingham je po mesecu molka, ki je nastopil, ko je skupina naznanila zamenjavo kitarista, pregovoril o incidentu, ki ga oboževalci niso pričakovali - glasbenik skupine namreč ni zapustil prostovoljno. Javnost je zato nagovoril z besedami: "Kot že verjetno veste, sem se moral ločiti od skupine, v kateri sem deloval 43 let. Seveda tega nisem storil po lastni izbiri ..."

Dejal je, da so ostali člani spremenili stališča, ki so jim bila nekoč skupna. To naj bi privedlo tudi do njihovega poslednjega spora – člani skupine se niso strinjali o tem, kdaj se bodo odpravili na turnejo. Buckingham je namreč želel datum začetka turneje prestaviti na naslednje leto, ostali pa so želeli s turnejo začeti že letos. Potem ko so se ostali člani skupine strinjali, da Buckinghama odpustijo, so za ameriške medije povedali le, da je bila ta poteza za nadaljnje delovanje skupine nujna.

"S to potezo so škodili le naši skupni zapuščini, in to je edino, kar me zares žalosti. Zame je to seveda nova priložnost v življenju," je še dodak nekdanji kitarist.

Buckinghama pa bosta na turneji zamenjala Mike Campbell iz skupine Tom Petty & The Heartbreakers in Neil Finn iz Crowded House.

Dolga zgodovina z vzponi in padci

Buckingham se je skupini pridružil leta 1974, hkrati s svojim takratnim dekletom Stevie Nicks, v skupini pa ni bil le vodilni kitarist, ampak je zanjo napisal nekatere najbolj znane pesmi, kot je uspešnica Go Your Own Way s kultnega albuma Rumours (1977).

V 50 letih delovanja je skupina doživela številne vzpone in padce. Leta 1982 so si vzeli premor, ko pa so se leta 1987 le dogovorili za novo turnejo, je Buckingham v zadnji minuti skupino pustil na cedilu in jih zapustil. Bojno sekiro so zakopali leta 1996, za turnejo The Dance, in Buckingham je naslednjih 20 let ostal z njimi.

