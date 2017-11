Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nellyja so oktobra aretirali zaradi obtožb o posilstvu, je prek družbenih omrežij sporočil, da je nedolžen in popolnoma ogorčen nad lažnimi obtožbami. Foto: Reuters Keith Toby je bil prvi ameriški izvajalec, ki je po dolgem času nastopil v Savdski Arabiji. Tuji glasbeniki tam niso nastopali vse od začetka 90. let prejšnjega stoletja. Foto: Reuters Zaradi nastopa je Nelly pristal pod plazom kritik. Foto: Reuters Sorodne novice Hiphoperja Nellyja aretirali zaradi domnevnega posilstva Dodaj v

Nelly pod plazom kritik zaradi koncerta, ki ga bodo lahko obiskali zgolj moški

Savdska Arabija odpira svoja vrata svetu

23. november 2017 ob 19:46

Riad - MMC RTV SLO

Hiphop zvezdnik Nelly bo naslednji mesec poletel v Savdsko Arabijo, kamor so ga povabili, da nastopi. Toda v občinstvu bodo zgolj moški - ženskam bo vstop prepovedan.

43-letni glasbenik se bo pridružil na odru alžirskemu pevcu Chebu Khaledu, ki je znan predvsem zaradi preigravanja posebne vrste folk glasbe, ki se imenuje raï. Khaled je veliko bolj logična izbira organizatorjev, saj v svojih besedilih ne prepeva o seksu, mamilih in alkoholu - temah, ki so v Savdski Arabiji prepovedane, v Nellyjevih besedilih pa nekaj popolnoma običajnega.

A vseeno so se Savdijci odločili, da povabijo Nellyja. Koncert, ki se bo zgodil 14. decembra, je del okoli 2,3 milijard evrov vrednega truda savdijskega kraljestva, da obudi zabavno industrijo. Gre za del reform, ki jih je pred meseci predstavil savdski kronski princ Mohamed bin Salman, v katerem je svoje upe za razvoj kraljevine položil predvsem v turizem (natančneje romarjev, ki hodijo v Savdsko Arabijo z željo in namenom, da pridejo v stik z islamsko kulturo in tradicijo).



Toda vstopnice za koncert, ki se gibajo okoli 100 evrov, lahko kupijo samo moški. Na družbenih omrežjih so se oglasili številni kritiki, ki so se zgražali predvsem nad dejstvom, da ženskam ne bo dovoljen vstop. Spet drugi pa so komentirali Nellyjevo pestro preteklost in težave z zakonom. Leta 2015 so ga aretirali zaradi posedovanja marihuane, pred tedni pa so ga aretirali zaradi domnevnega posilstva.

Stroga pravila za nastopajoče

Nelly bo tako postal drugi ameriški glasbenik po kantri zvezdi Tobyju Keithu, ki bo nastopil v Savdski Arabiji. Keith je tam nastopil maja v spremstvu flavtista. Ravno takrat pa se je v kraljevini mudil ameriški predsednik Donald Trump. Pevec je takrat dejal za spletni portal Atlantic, da je za nastop prejel natančna navodila.

Tako v svoj repertoar ni smel vključiti svojih živahnih uspešnic ali katerih koli skladb, ki se vrtijo okoli pitja ali kajenja marihuane. "Lahko sem zaigral samo štiri ali pet skladb, ki so znane," je dejal. Po poročanju spletnega portala revije Time še ni znano, ali je Nelly prejel podobna navodila ali bo lahko brez težav izvedel vse skladbe iz svoje diskografije.

K. K.