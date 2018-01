Radiohead se ne strinjajo s 40 odstotki in od Lane Del Rey hočejo vse

Odvetniki skupine zahtevajo 100 odstotkov nadomestila za avtorsko pravico

9. januar 2018 ob 16:34

New York - MMC RTV SLO

Pevka Lana Del Rey je potrdila, da jo zasedba Radiohead toži, ker naj bi s skladbo Get Free kopirala njihovo znano uspešnico Creep.

Glasbenica s pravim imenom Lizzy Grant je ob tem zatrdila, da ji skladba Creep ni bila v navdih pri ustvarjanju pesmi Get Free, ki je sklepna skladba njenega novega albuma, naslovljenega Lust For Life.

Dodala je, da je skupini kljub vsemu ponudila 40-odstotkov nadomestila za avtorsko pravico, a odvetniki zasedbe zahtevajo 100 odstotkov.

Tako bo zadeva razplet dobila na sodišču, je zapisala na Twitterju.

Že druga tožba zaradi iste skladbe

Zanimivo pa je, da so skupino Radiohead prav zaradi skladbe Creep uspešno tožili The Hollies, ki so v njej prepoznali podobnosti z njihovo skladbo The Air That I Breathe. Albert Hammond in Mike Hazlewood sta tožbo tudi dobila in sta zdaj navedena med soavtorji pesmi ter si s skupino zanjo delita avtorski honorar.

Vsem omenjenim skladbami lahko prisluhnete tudi spodaj in o (ne)podobnostih presodite tudi sami!

T. H.